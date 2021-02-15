Путин поручил разработать меры по трудоустройству безработных

Поручение дано по итогам совещания по экономическим вопросам 21 января. В ходе совещания Путин заявил, что полного восстановления рынка труда в России необходимо добиться к концу 2021 г. Президент отметил, что в последние месяцы в России наметилась тенденция на снижение безработицы, в напряженный период пандемии удалось не допустить ее резкого всплеска.