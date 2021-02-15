Путин поручил разработать меры по трудоустройству безработных
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 марта 2021 г. разработать меры по содействию трудоустройству безработных.
«Обеспечить разработку и реализацию мер по содействию трудоустройству безработных граждан, включая субсидирование работодателям найма граждан из числа официально зарегистрированных безработных, а также профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование граждан из числа официально зарегистрированных безработных», – говорится в поручении, опубликованном на сайте Кремля.
Поручение дано по итогам совещания по экономическим вопросам 21 января. В ходе совещания Путин заявил, что полного восстановления рынка труда в России необходимо добиться к концу 2021 г. Президент отметил, что в последние месяцы в России наметилась тенденция на снижение безработицы, в напряженный период пандемии удалось не допустить ее резкого всплеска.
Позже, 9 февраля, Минтруд сообщил, что число официально зарегистрированных безработных в России составляет менее 2,5 млн человек – на 300 тыс. меньше, чем в декабре прошлого года.