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Путин поручил разработать меры по трудоустройству безработных

Ведомости

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 марта 2021 г. разработать меры по содействию трудоустройству безработных.

«Обеспечить разработку и реализацию мер по содействию трудоустройству безработных граждан, включая субсидирование работодателям найма граждан из числа официально зарегистрированных безработных, а также профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование граждан из числа официально зарегистрированных безработных», – говорится в поручении, опубликованном на сайте Кремля.

Поручение дано по итогам совещания по экономическим вопросам 21 января. В ходе совещания Путин заявил, что полного восстановления рынка труда в России необходимо добиться к концу 2021 г. Президент отметил, что в последние месяцы в России наметилась тенденция на снижение безработицы, в напряженный период пандемии удалось не допустить ее резкого всплеска.

Позже, 9 февраля, Минтруд сообщил, что число официально зарегистрированных безработных в России составляет менее 2,5 млн человек – на 300 тыс. меньше, чем в декабре прошлого года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных