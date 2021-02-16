В Мосгордуме предложили вынести на референдум будущее Лубянской площади
Председатель столичного парламента Алексей Шапошников предложил вынести на референдум вопрос об установке памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянской площади, передает «РИА Новости».
«Уверен, что вопрос о возвращении того или иного культурного объекта на историческое место должно происходить с учётом мнения жителей, архитекторов и историков. Если говорить о теме, которая сегодня широко обсуждается экспертами и общественностью, важно не забывать об исторической справедливости... Думаю, что сегодня вопрос о том, какой объект должен стоять на Лубянской площади, необходимо рассматривать в более широком историческом контексте. И было бы правильным вынести его на референдум», — сказал он журналистам.
Ранее, как сообщает агентство, в комиссии Общественной палаты Москвы по развитию гражданского общества и общественному контролю сказали, что предложат жителям столицы выбрать памятник самим. В список наряду с Дзержинским, войдут, в частности, Александр Невский, Юрий Андропов и Иван III.
С предложением вернуть памятник Дзержинскому ранее выступили ряд писателей, блогеров и журналистов, в том числе Захар Прилепин, Игорь Молотов, Александр Проханов, Дмитрий Пучков, Леся Рябцева, которые направили соответствующее обращение правительству Москвы.