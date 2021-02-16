В Мосгордуме предложили вынести на референдум будущее Лубянской площади

«Уверен, что вопрос о возвращении того или иного культурного объекта на историческое место должно происходить с учётом мнения жителей, архитекторов и историков. Если говорить о теме, которая сегодня широко обсуждается экспертами и общественностью, важно не забывать об исторической справедливости... Думаю, что сегодня вопрос о том, какой объект должен стоять на Лубянской площади, необходимо рассматривать в более широком историческом контексте. И было бы правильным вынести его на референдум», — сказал он журналистам.