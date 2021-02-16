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В Мосгордуме предложили вынести на референдум будущее Лубянской площади

Ведомости

Председатель столичного парламента Алексей Шапошников предложил вынести на референдум вопрос об установке памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянской площади, передает «РИА Новости».

«Уверен, что вопрос о возвращении того или иного культурного объекта на историческое место должно происходить с учётом мнения жителей, архитекторов и историков. Если говорить о теме, которая сегодня широко обсуждается экспертами и общественностью, важно не забывать об исторической справедливости... Думаю, что сегодня вопрос о том, какой объект должен стоять на Лубянской площади, необходимо рассматривать в более широком историческом контексте. И было бы правильным вынести его на референдум», — сказал он журналистам.

Ранее, как сообщает агентство, в комиссии Общественной палаты Москвы по развитию гражданского общества и общественному контролю сказали, что предложат жителям столицы выбрать памятник самим. В список наряду с Дзержинским, войдут, в частности, Александр Невский, Юрий Андропов и Иван III.

С предложением вернуть памятник Дзержинскому ранее выступили ряд писателей, блогеров и журналистов, в том числе Захар Прилепин, Игорь Молотов, Александр Проханов, Дмитрий Пучков, Леся Рябцева, которые направили соответствующее обращение правительству Москвы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных