Половина россиян заявили о нехватке государственных праздников и выходных
54% опрошенных россиян хотят, чтобы в России было больше государственных праздников и оплачиваемых выходных дней, следует из результатов опроса сервиса SuperJob, участие в котором приняли 1,6 тыс. респондентов старше 18 лет из 304 населенных пунктов страны.
«Среди женщин сторонников новых государственных праздников больше, чем среди мужчин — 57% и 51% соответственно. Чем старше россияне, тем реже они поддерживают увеличение числа нерабочих дней: 62% среди граждан до 34 лет и 44% среди тех, кому больше 45 лет», — говорится в отчете исследования.
Против введения новых праздников высказались 29% респондентов. Мужчины чаще выражали подобное мнение: так сказали 32% из них. Среди женщин подобное мнение озвучила почти каждая четвертая. Эксперты отметили, что число сторонников нововведения уменьшается с ростом уровня доходов опрошенных. Так, если «за» высказались 64% граждан с ежемесячным доходом до 30 тыс. руб., то среди россиян с зарплатой от 80 тыс. руб. таковых 44%.
Ранее, 18 февраля, член Общественной палаты России, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил назначить 7 апреля Днем здорового образа жизни, который граждане могли бы посвятить занятиям спортом. Однако те опрошенные, кто не поддержал инициативу, аргументируя свою позицию, заявили, что «здоровый образ жизни должен быть нормой, а не праздником».
Осенью 2019 г. Росстат впервые назвал число ведущих здоровый образ жизни россиян. Их совокупная доля по всей стране составила 12%. Наиболее высокий процент таких людей зафиксировали в Ингушетии — 48,8%.