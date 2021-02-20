Половина россиян заявили о нехватке государственных праздников и выходных

Против введения новых праздников высказались 29% респондентов. Мужчины чаще выражали подобное мнение: так сказали 32% из них. Среди женщин подобное мнение озвучила почти каждая четвертая. Эксперты отметили, что число сторонников нововведения уменьшается с ростом уровня доходов опрошенных. Так, если «за» высказались 64% граждан с ежемесячным доходом до 30 тыс. руб., то среди россиян с зарплатой от 80 тыс. руб. таковых 44%.