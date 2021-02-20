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Половина россиян заявили о нехватке государственных праздников и выходных

Ведомости

54% опрошенных россиян хотят, чтобы в России было больше государственных праздников и оплачиваемых выходных дней, следует из результатов опроса сервиса SuperJob, участие в котором приняли 1,6 тыс. респондентов старше 18 лет из 304 населенных пунктов страны.

«Среди женщин сторонников новых государственных праздников больше, чем среди мужчин — 57% и 51% соответственно. Чем старше россияне, тем реже они поддерживают увеличение числа нерабочих дней: 62% среди граждан до 34 лет и 44% среди тех, кому больше 45 лет», — говорится в отчете исследования.

Против введения новых праздников высказались 29% респондентов. Мужчины чаще выражали подобное мнение: так сказали 32% из них. Среди женщин подобное мнение озвучила почти каждая четвертая. Эксперты отметили, что число сторонников нововведения уменьшается с ростом уровня доходов опрошенных. Так, если «за» высказались 64% граждан с ежемесячным доходом до 30 тыс. руб., то среди россиян с зарплатой от 80 тыс. руб. таковых 44%. 

Ранее, 18 февраля, член Общественной палаты России, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил назначить 7 апреля Днем здорового образа жизни, который граждане могли бы посвятить занятиям спортом. Однако те опрошенные, кто не поддержал инициативу, аргументируя свою позицию, заявили, что «здоровый образ жизни должен быть нормой, а не праздником».

Осенью 2019 г. Росстат впервые назвал число ведущих здоровый образ жизни россиян. Их совокупная доля по всей стране составила 12%. Наиболее высокий процент таких людей зафиксировали в Ингушетии — 48,8%.

Ранее по теме: В России предложили ввести новый праздник

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных