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Правительство снизило предельную отпускную цену на «Спутник V»

Ведомости

Минздрав перерегистрировал предельную отпускную цену на вакцину от коронавируса «Спутник V», цена без НДС составит 866,81 руб. за двухкомпонентную дозу препарата, сообщила пресс-служба правительства.

Вакцина включена в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, поэтому цена на нее регулируется государством. «Снижение цены стало возможным в результате отработки и оптимизации технологии промышленного производства вакцины, а также значительного роста объёмов её производства в целях массовой вакцинации населения России», — рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров.

Вакцина «Спутник V» стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. Она разработана в научно-исследовательском центре Гамалеи. Эффективность вакцины составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания — 100%. Препарат используется для массовой вакцинации от коронавируса в России и зарегистрирован более чем в 30 странах мира. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных