Правительство снизило предельную отпускную цену на «Спутник V»
Минздрав перерегистрировал предельную отпускную цену на вакцину от коронавируса «Спутник V», цена без НДС составит 866,81 руб. за двухкомпонентную дозу препарата, сообщила пресс-служба правительства.
Вакцина включена в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, поэтому цена на нее регулируется государством. «Снижение цены стало возможным в результате отработки и оптимизации технологии промышленного производства вакцины, а также значительного роста объёмов её производства в целях массовой вакцинации населения России», — рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров.
Вакцина «Спутник V» стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. Она разработана в научно-исследовательском центре Гамалеи. Эффективность вакцины составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания — 100%. Препарат используется для массовой вакцинации от коронавируса в России и зарегистрирован более чем в 30 странах мира.