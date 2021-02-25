Правительство снизило предельную отпускную цену на «Спутник V»

Вакцина «Спутник V» стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. Она разработана в научно-исследовательском центре Гамалеи. Эффективность вакцины составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания — 100%. Препарат используется для массовой вакцинации от коронавируса в России и зарегистрирован более чем в 30 странах мира.