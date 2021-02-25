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СМИ сообщили о задержании министра ЖКХ Башкирии

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В Башкирии задержали министра ЖКХ регионального правительства Бориса Беляева в рамках расследования уголовного дела о превышении полномочий, возбужденного в отношении министра строительства региона Рамзиля Кучарбаева, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

«Беляев задержан на 48 часов по статье УК РФ 91 в рамках расследования уголовного дела против министра строительства Башкирии Рамзиля Кучарбаева», — сказал источник.

Агентство уточнило, что на данный момент не располагает официальными комментариями следственных органов и управления ФСБ Башкирии.

Ранее о задержании Рамзиля Кучарбаева сообщил «Коммерсант». Позднее в пресс-службе правительства региона подтвердили информацию об обысках, уточнив, что следственные действия проводятся по поводу строительства очистных сооружений в Кумертау в 2017 г., когда Кучарбаев занимал должность начальника ГКУ «Управление капитального строительства Республики Башкортостан». На должность министра он был назначен в декабре 2020 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных