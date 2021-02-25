СМИ сообщили о задержании министра ЖКХ Башкирии

Ранее о задержании Рамзиля Кучарбаева сообщил «Коммерсант». Позднее в пресс-службе правительства региона подтвердили информацию об обысках, уточнив, что следственные действия проводятся по поводу строительства очистных сооружений в Кумертау в 2017 г., когда Кучарбаев занимал должность начальника ГКУ «Управление капитального строительства Республики Башкортостан». На должность министра он был назначен в декабре 2020 г.