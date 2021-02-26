Навального этапировали в колонию
Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексей Навальный этапирован в колонию, сообщил журналистам директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников.
«Он по решению суда убыл туда, где он должен сейчас находиться. Все сделано в рамках закона и действующего законодательства», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Калашников не уточнил, в какую именно колонию направлен Навальный. Однако гарантировал, что его жизни и здоровью ничего не угрожает. По словам Калашникова, основатель ФБК «будет содержаться в условиях абсолютно нормальных».
О том, что Навального этапировали из следственного изолятора (СИЗО) «Матросская тишина», где он находился с момента своего ареста 18 января этого года, вчера вечером сообщил его адвокат Вадим Кобзев на своей странице в Twitter. Он также не указал его точное местонахождение.
Навальный был задержан 17 января 2021 г. в аэропорту Шереметьево, когда вернулся из Германии, где с 22 августа 2020 г. проходил лечение. Туда, в берлинскую клинику «Шарите», его перевезли в состоянии комы после предполагаемого отравления боевым химическим веществом из группы «Новичок». 18 января Навального арестовали и доставили в «Матросскую тишину».
2 февраля Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде по требованию Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) изменил условный срок Навального по делу «Ив Роше» от 2014 г. на реальный. Во ФСИН пояснили, что основатель ФБК более 50 раз нарушил условия испытательного срока, в том числе до предполагаемого отравления. Сам Навальный это опроверг. Он сказал, что с 2014 г. дважды в месяц отмечался в инспекции вплоть до отравления и последующей транспортировки в Германию.
Симоновский суд решил отправить Навального в колонию общего режима на 2 года и 8 месяцев. 20 февраля Мосгорсуд на выездном заседании оставил в силе решение о замене условного срока на реальный, однако пересчитал оставшийся срок до двух лет, шести месяцев и двух недель, зачтя время пребывания основателя ФБК в СИЗО.