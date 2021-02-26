СК сообщил о задержании бывшего министра внутренних дел Ингушетии

«В рамках уголовного дела в городе Назрани Республики Ингушетия задержан бывший министр внутренних дел республики Ахмед Погоров, который с апреля 2019 года находился в межгосударственном розыске, и в отношении него заочно была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.