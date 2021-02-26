СК сообщил о задержании бывшего министра внутренних дел Ингушетии
Следственный комитет России сообщил о задержании бывшего министра внутренних дел Ингушетии Ахмеда Погорова, который ранее был заочно арестован по делу о несогласованных массовых акциях в 2019 г.
«В рамках уголовного дела в городе Назрани Республики Ингушетия задержан бывший министр внутренних дел республики Ахмед Погоров, который с апреля 2019 года находился в межгосударственном розыске, и в отношении него заочно была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.
Задержанному предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33 ч. 2 ст. 318 УК РФ (организация применения насилия в отношении представителей власти).
По данным СК, 26 марта 2019 г. на территории г. Магаса согласованный массовый митинг перерос в несогласованное публичное мероприятие, которое продолжилось на следующий день. Во время протестов было применено насилие в отношении представителей власти. Пострадали более 60 сотрудников правоохранительных органов.
Предполагается, что задержанный Погоров являлся одним из активных участников мероприятия и организатором применения насилия в отношении правоохранителей 27 марта.
Всего за совершение указанных преступлений установлено и задержано 47 лиц. В отношении 42 обвиняемых уголовные дела направлены в суд для рассмотрения по существу.