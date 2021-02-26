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СК сообщил о задержании бывшего министра внутренних дел Ингушетии

Ведомости

Следственный комитет России сообщил о задержании бывшего министра внутренних дел Ингушетии Ахмеда Погорова, который ранее был заочно арестован по делу о несогласованных массовых акциях в 2019 г.

«В рамках уголовного дела в городе Назрани Республики Ингушетия задержан бывший министр внутренних дел республики Ахмед Погоров, который с апреля 2019 года находился в межгосударственном розыске, и в отношении него заочно была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Задержанному предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33 ч. 2 ст. 318 УК РФ (организация применения насилия в отношении представителей власти).

По данным СК, 26 марта 2019 г. на территории г. Магаса согласованный массовый митинг перерос в несогласованное публичное мероприятие, которое продолжилось на следующий день. Во время протестов было применено насилие в отношении представителей власти. Пострадали более 60 сотрудников правоохранительных органов.

Предполагается, что задержанный Погоров являлся одним из активных участников мероприятия и организатором применения насилия в отношении правоохранителей 27 марта. 

Всего за совершение указанных преступлений установлено и задержано 47 лиц. В отношении 42 обвиняемых уголовные дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных