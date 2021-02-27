СМИ сообщили, что Навальный будет отбывать наказание во Владимирской области
Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексей Навальный будет отбывать наказание в исправительной колонии № 2 Владимирской области, утверждает портал «Ярновости» со ссылкой на источник во ФСИН.
По данным портала, Навальный сейчас находится в СИЗО в Кольчугино.
Эту информацию подтвердил также информированный источник ТАСС.
«По имеющийся сейчас информации, Навального в пятницу доставили во Владимирскую область. Наказание он будет отбывать в ИК-2 в городе Покров. Сначала он пройдет карантин», — рассказал он.
В ИК № 2 и в СИЗО сообщили в беседе с «РИА Новости», что не располагают этой информацией.
«Данной информацией не располагаем. Мы — дежурная часть, мы не даем сведений по осужденным», — заявил сотрудник колонии.
О том, что Навального этапировали в колонию, сообщил 26 февраля директор ФСИН Александр Калашников. Калашников не уточнил, в какую именно колонию направлен Навальный. Однако гарантировал, что его жизни и здоровью ничего не угрожает. По словам Калашникова, основатель ФБК «будет содержаться в условиях абсолютно нормальных».
Навальный был задержан 17 января 2021 г. в аэропорту Шереметьево, когда вернулся из Германии, где с 22 августа 2020 г. проходил лечение. Туда, в берлинскую клинику «Шарите», его перевезли в состоянии комы после предполагаемого отравления боевым химическим веществом из группы «Новичок». 18 января Навального арестовали и доставили в «Матросскую тишину».
2 февраля Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде по требованию Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) изменил условный срок Навального по делу «Ив Роше» от 2014 г. на реальный. Во ФСИН пояснили, что основатель ФБК более 50 раз нарушил условия испытательного срока, в том числе до предполагаемого отравления. Сам Навальный это опроверг. Он сказал, что с 2014 г. дважды в месяц отмечался в инспекции вплоть до отравления и последующей транспортировки в Германию.
Симоновский суд решил отправить Навального в колонию общего режима на 2 года и 8 месяцев. 20 февраля Мосгорсуд на выездном заседании оставил в силе решение о замене условного срока на реальный, однако пересчитал оставшийся срок до двух лет, шести месяцев и двух недель, зачтя время пребывания основателя ФБК в СИЗО.