ОНК: Навального доставили в колонию во Владимирской области
Основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального доставили в колонию во Владимирской области для отбывания наказания, сообщил секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.
«Секретарь Общественной наблюдательной комиссии города Москвы Алексей Мельников сообщает, что Алексей Навальный прибыл в учреждение УФСИН России по Владимирской области для дальнейшего отбывания наказания», — пишет «Газета ОНК».
О том, что Навальный будет отбывать наказание в исправительной колонии № 2 Владимирской области, сообщали накануне некоторые СМИ. Сначала он должен будет пройти карантин.
Навальный был задержан 17 января 2021 г. в аэропорту «Шереметьево», когда вернулся из Германии, где с 22 августа 2020 г. проходил лечение. Туда, в берлинскую клинику «Шарите», его перевезли в состоянии комы после предполагаемого отравления боевым химическим веществом из группы «Новичок». 18 января Навального арестовали и доставили в «Матросскую тишину».
2 февраля Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде по требованию Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) изменил условный срок Навального по делу «Ив Роше» от 2014 г. на реальный. Во ФСИН пояснили, что основатель ФБК более 50 раз нарушил условия испытательного срока, в том числе до предполагаемого отравления. Сам Навальный это опроверг. Он сказал, что с 2014 г. дважды в месяц отмечался в инспекции вплоть до отравления и последующей транспортировки в Германию.
Симоновский суд решил отправить Навального в колонию общего режима на 2 года и 8 месяцев. 20 февраля Мосгорсуд на выездном заседании оставил в силе решение о замене условного срока на реальный, однако пересчитал оставшийся срок до двух лет, шести месяцев и двух недель, зачтя время пребывания основателя ФБК в СИЗО.