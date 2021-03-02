Лукашенко назвал ненужным слияние России и Белоруссии

«Сегодня мир изменился настолько, что разговоры о том, что Беларусь должна войти в состав России или Россия должна войти в состав Беларуси или мы вообще как-то должны слиться, создав единые органы управления… Мир настолько изменился, что просто было бы глупо даже работать в этом направлении», — сказал Лукашенко на совещании по вопросу белорусско-российского сотрудничества в военной сфере.