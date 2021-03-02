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Лукашенко назвал ненужным слияние России и Белоруссии

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал глупой работу в направлении слияния республики с Россией, вхождение в состав России и создание единых органов управления абсолютно не нужно, передает «БелТА».

«Сегодня мир изменился настолько, что разговоры о том, что Беларусь должна войти в состав России или Россия должна войти в состав Беларуси или мы вообще как-то должны слиться, создав единые органы управления… Мир настолько изменился, что просто было бы глупо даже работать в этом направлении», — сказал Лукашенко на совещании по вопросу белорусско-российского сотрудничества в военной сфере. 

«А во-вторых, это абсолютно не нужно. Потому что, существуя как суверенное независимое государство, мы можем выстроить такую систему отношений, что эта система будет мощнее, нежели в самой Российской Федерации взаимоотношения отдельных территорий», — добавил белорусский лидер.

22 февраля Лукашенко в Сочи встретился с президентом России Владимиром Путиным. Как отмечал пресс-секретарь российского лидера, главы государств обсудили активизацию работу по линии экономических ведомств, сотрудничество в налоговой сфере. Встреча носила закрытый характер и длилась более шести часов, пресс-конференции по ее итогам не было.

Ранее по теме: Песков исключил возможное слияние России и Белоруссии по итогам визита Лукашенко

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных