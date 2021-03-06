Главный инфекционист США заявил о «довольно хороших» данных по «Спутнику V»
Данные по разработанной в России вакцине от коронавируса «Спутник V» довольно хорошие, заявил главный инфекционист США Энтони Фаучи в эфире греческого телеканала Skai.
«Данные, которые у меня имеются по "Спутнику V", довольно хорошие», — сказал он, отвечая на вопрос, сделал бы ли он прививку российской или китайской вакциной.
Фаучи добавил, что не следил внимательно за данными по эффективности разработанных в Китае препаратов.
Ранее разработчики заявили, что «Спутник V» одобрили в 45 странах мира, этот показатель является вторым среди аналогичных препаратов, на первом месте находится препарат британско-шведской компании AstraZeneca.
Вакцина «Спутник V», разработанная в Научном Центре им. Гамалеи в Москве, стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. По данным разработчиков, эффективность препарата составляет 91,4%, от тяжелого течения коронавируса — 100%.
Эффективность «Спутника V» подтвердил также научный журнал The Lancet. Согласно его отчету, она составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет — 91,8%.