Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Газета
Общество

КС отказался считать мошенничеством ошибочное обращение за налоговым вычетом

Ведомости

Конституционный суд (КС) России отказался считать мошенничеством необоснованное обращение граждан за налоговым вычетом. Суд направил на пересмотр дело россиянина, которого оштрафовали за мошенничество из-за необоснованного обращения за налоговым вычетом. Об этом говорится в сообщении пресс-службы КС. 

Военнослужащий из Волгоградской области Владислав Калугаров купил квартиру за счет военной ипотеки, а затем оформил имущественный налоговый вычет. Права на вычет он не имел, поскольку как участник накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих получил деньги из бюджета, уточняется в сообщении КС. После проверки его заявления налоговая служба одобрила предоставление вычета, позже нарушение обнаружила прокуратура, после чего обратилась в суд. 

Суд признал его виновным и пришел к выводу, что Калугаров намеренно ввел налоговую службу в заблуждение, и вынес ему наказание в виде штрафа. Военнослужащий обжаловал приговор в КС. 

«Незаконное предоставление вычета должен пресекать сам налоговый орган, а привлечение лица к уголовной ответственности за невиновные действия нарушает принципы законности, вины и справедливости. Данный вывод применим и к случаям по обвинениям по ч.1 ст. 159 УК РФ. Норма должна применяться с учетом указанного конституционно-правового истолкования, а решения по делу В.Калугарова подлежат пересмотру», — отмечается в сообщении суда. 

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных