КС отказался считать мошенничеством ошибочное обращение за налоговым вычетом
Конституционный суд (КС) России отказался считать мошенничеством необоснованное обращение граждан за налоговым вычетом. Суд направил на пересмотр дело россиянина, которого оштрафовали за мошенничество из-за необоснованного обращения за налоговым вычетом. Об этом говорится в сообщении пресс-службы КС.
Военнослужащий из Волгоградской области Владислав Калугаров купил квартиру за счет военной ипотеки, а затем оформил имущественный налоговый вычет. Права на вычет он не имел, поскольку как участник накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих получил деньги из бюджета, уточняется в сообщении КС. После проверки его заявления налоговая служба одобрила предоставление вычета, позже нарушение обнаружила прокуратура, после чего обратилась в суд.
Суд признал его виновным и пришел к выводу, что Калугаров намеренно ввел налоговую службу в заблуждение, и вынес ему наказание в виде штрафа. Военнослужащий обжаловал приговор в КС.
«Незаконное предоставление вычета должен пресекать сам налоговый орган, а привлечение лица к уголовной ответственности за невиновные действия нарушает принципы законности, вины и справедливости. Данный вывод применим и к случаям по обвинениям по ч.1 ст. 159 УК РФ. Норма должна применяться с учетом указанного конституционно-правового истолкования, а решения по делу В.Калугарова подлежат пересмотру», — отмечается в сообщении суда.