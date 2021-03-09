КС отказался считать мошенничеством ошибочное обращение за налоговым вычетом

Военнослужащий из Волгоградской области Владислав Калугаров купил квартиру за счет военной ипотеки, а затем оформил имущественный налоговый вычет. Права на вычет он не имел, поскольку как участник накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих получил деньги из бюджета, уточняется в сообщении КС. После проверки его заявления налоговая служба одобрила предоставление вычета, позже нарушение обнаружила прокуратура, после чего обратилась в суд.