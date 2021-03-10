Авен откроет музей в Риге для показа принадлежащих ему коллекций

В его собрании также находятся три коллекции латышского искусства. Это коллекция латышского фарфора, крупнейшая из частных коллекций в мире. Вторая коллекция Авена — латышская керамика периода между двумя мировыми войнами, а также коллекция латышской живописи, где наиболее ценными экспонатами являются работы расстрелянного в 1930-е годы Александра Древиньша. Издание отмечает, что в Латвии ни у кого больше нет картин этого художника.