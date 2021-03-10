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Авен откроет музей в Риге для показа принадлежащих ему коллекций

Ведомости

Председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен купил здание в центре Риги для открытия музея, сообщил «Ведомостям» представитель банкира. Авен решил выставить в этом музее принадлежащие ему предметы искусства. 

Расходы на покупку здания составили $4 млн, сообщил представитель Авена. Музей должен открыться в течение двух лет. Аналогичный музей планируется открыть в Москве. 

«Главная цель музея — пропаганда за рубежом русского и латышского искусства», — передал представитель слова Авена. 

О планах Авена по открытию музея в центре Риги 9 марта сообщило латышское издание jauns.lv. Как пишет издание, Авен владеет крупнейшей в мире частной коллекцией русского изобразительного искусства, в основе которой — живопись и графика начала XX века. В 2020 г. Forbes оценивал стоимость коллекции в не менее чем $500 млн.

В его собрании также находятся три коллекции латышского искусства.  Это коллекция латышского фарфора, крупнейшая из частных коллекций в мире. Вторая коллекция Авена — латышская керамика периода между двумя мировыми войнами, а также коллекция латышской живописи, где наиболее ценными экспонатами являются работы расстрелянного в 1930-е годы Александра Древиньша. Издание отмечает, что в Латвии ни у кого больше нет картин этого художника. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных