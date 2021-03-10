Авен откроет музей в Риге для показа принадлежащих ему коллекций
Председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен купил здание в центре Риги для открытия музея, сообщил «Ведомостям» представитель банкира. Авен решил выставить в этом музее принадлежащие ему предметы искусства.
Расходы на покупку здания составили $4 млн, сообщил представитель Авена. Музей должен открыться в течение двух лет. Аналогичный музей планируется открыть в Москве.
«Главная цель музея — пропаганда за рубежом русского и латышского искусства», — передал представитель слова Авена.
О планах Авена по открытию музея в центре Риги 9 марта сообщило латышское издание jauns.lv. Как пишет издание, Авен владеет крупнейшей в мире частной коллекцией русского изобразительного искусства, в основе которой — живопись и графика начала XX века. В 2020 г. Forbes оценивал стоимость коллекции в не менее чем $500 млн.
В его собрании также находятся три коллекции латышского искусства. Это коллекция латышского фарфора, крупнейшая из частных коллекций в мире. Вторая коллекция Авена — латышская керамика периода между двумя мировыми войнами, а также коллекция латышской живописи, где наиболее ценными экспонатами являются работы расстрелянного в 1930-е годы Александра Древиньша. Издание отмечает, что в Латвии ни у кого больше нет картин этого художника.