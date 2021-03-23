Четверть россиян выступили против четырехдневки и новых праздников
Участников опроса попросили оценить введение дополнительных нерабочих праздничных дней: Дня космонавтики, Дня работника сельского хозяйства и Дня учителя. Поддержали обе инициативы 24% опрошенных. 16% одобрили только сокращение рабочей недели, 10% поддержали только новые государственные праздники.
По данным опроса, 30% россиян выступили за обязательное сокращение рабочей недели для всех компаний с пятидневки до четырех дней. 47% заявили, что такое решение должны принимать работодатели. Аналитики отметили, что на мнение опрошенных влияло отсутствие ясности, как переход на четырехдневку повлияет на размер зарплаты.
Впервые предложил обсудить введение четырехдневной рабочей недели в 2019 г. занимавший тогда пост премьер-министра Дмитрий Медведев. После дискуссий с органами власти, объединениями профсоюзов и работодателей министерство труда и соцзащиты заявило, что введение сокращенной рабочей недели требует дальнейшего обсуждения. В феврале этого года Медведев заявил о возвращении к обсуждению этого вопроса.