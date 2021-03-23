Четверть россиян выступили против четырехдневки и новых праздников

Впервые предложил обсудить введение четырехдневной рабочей недели в 2019 г. занимавший тогда пост премьер-министра Дмитрий Медведев. После дискуссий с органами власти, объединениями профсоюзов и работодателей министерство труда и соцзащиты заявило, что введение сокращенной рабочей недели требует дальнейшего обсуждения. В феврале этого года Медведев заявил о возвращении к обсуждению этого вопроса.