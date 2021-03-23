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Четверть россиян выступили против четырехдневки и новых праздников

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Более четверти россиян – 26% — высказались против сокращения рабочей недели на предприятиях до четырех дней и новых праздников, сообщил РБК со ссылкой на результаты опроса портала Superjob. В опросе приняли участие 1,6 тыс. человек.

Участников опроса попросили оценить введение дополнительных нерабочих праздничных дней: Дня космонавтики, Дня работника сельского хозяйства и Дня учителя. Поддержали обе инициативы 24% опрошенных. 16% одобрили только сокращение рабочей недели, 10% поддержали только новые государственные праздники.

По данным опроса, 30% россиян выступили за обязательное сокращение рабочей недели для всех компаний с пятидневки до четырех дней. 47% заявили, что такое решение должны принимать работодатели. Аналитики отметили, что на мнение опрошенных влияло отсутствие ясности, как переход на четырехдневку повлияет на размер зарплаты.

Впервые предложил обсудить введение четырехдневной рабочей недели в 2019 г. занимавший тогда пост премьер-министра Дмитрий Медведев. После дискуссий с органами власти, объединениями профсоюзов и работодателей министерство труда и соцзащиты заявило, что введение сокращенной рабочей недели требует дальнейшего обсуждения. В феврале этого года Медведев заявил о возвращении к обсуждению этого вопроса.

Ранее по теме: Омбудсмен предложил ввести четырехдневную рабочую неделю в тестовом режиме

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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