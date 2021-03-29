В Госдуму внесли законопроект об обязательной регистрации домашних животных

Представить предложения по развитию в России сети приютов для бездомных животных поручил в июле прошлого года президент страны Владимир Путин. Также в 2020 г. начал действовать закон «Об ответственном обращении с животными», в соответствии с которым основанием для эвтаназии животного может быть только неизлечимая болезнь, доставляющая физические страдания. Теперь единственным методом регулирования количества бездомных животных стала схема ОСВВ: отлов-стерилизация-вакцинация-выпуск. Согласно ей, бездомных животных нужно помещать в приют и содержать до естественной смерти.