В Госдуму внесли законопроект об обязательной регистрации домашних животных
Заксобрание Челябинской области внесло в Госдуму законопроект, предполагающий введение обязательной регистрации и учета домашних животных. Соответствующий документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.
Целью законопроекта является «усиление защиты животных от безответственного обращения, совершенствование механизма защиты прав граждан при обращении с животными, а также снижение количества безнадзорных животных из числа домашних животных».
«В целях снижения количества безнадзорных животных необходимо стремиться к устранению причин их появления на улицах. Одним из основных источников пополнения популяции безнадзорных животных являются домашние животные, потерявшиеся или брошенные владельцами. В связи с этим в статью 13 Федерального закона предлагается внести изменение, устанавливающее требование по обязательной регистрации и учету животных, что позволит возвращать потерявшихся животных их владельцам, а также будет являться сдерживающим фактором при оставлении животных их хозяевами», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Ранее в январе газета «Коммерсант» сообщила, что Минприроды разрабатывает федеральный проект, предусматривающий создание в стране сети типовых приютов для бездомных животных.
Представить предложения по развитию в России сети приютов для бездомных животных поручил в июле прошлого года президент страны Владимир Путин. Также в 2020 г. начал действовать закон «Об ответственном обращении с животными», в соответствии с которым основанием для эвтаназии животного может быть только неизлечимая болезнь, доставляющая физические страдания. Теперь единственным методом регулирования количества бездомных животных стала схема ОСВВ: отлов-стерилизация-вакцинация-выпуск. Согласно ей, бездомных животных нужно помещать в приют и содержать до естественной смерти.