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В Госдуму внесли законопроект об обязательной регистрации домашних животных

Ведомости

Заксобрание Челябинской области внесло в Госдуму законопроект, предполагающий введение обязательной регистрации и учета домашних животных. Соответствующий документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента. 

Целью законопроекта является «усиление защиты животных от безответственного обращения, совершенствование механизма защиты прав граждан при обращении с животными, а также снижение количества безнадзорных животных из числа домашних животных». 

«В целях снижения количества безнадзорных животных необходимо стремиться к устранению причин их появления на улицах. Одним из основных ис­точников пополнения популяции безнадзорных животных являются домашние животные, потерявшиеся или брошенные владельцами. В связи с этим в статью 13 Федерального закона предлагается внести изменение, устанавливающее требование по обязательной регистрации и учету животных, что позволит возвращать потерявшихся животных их владельцам, а также будет являться сдерживающим фактором при оставлении животных их хозяевами», — говорится в пояснительной записке к законопроекту. 

Ранее в январе газета «Коммерсант» сообщила, что Минприроды разрабатывает федеральный проект, предусматривающий создание в стране сети типовых приютов для бездомных животных.

Представить предложения по развитию в России сети приютов для бездомных животных поручил в июле прошлого года президент страны Владимир Путин. Также в 2020 г. начал действовать закон «Об ответственном обращении с животными», в соответствии с которым основанием для эвтаназии животного может быть только неизлечимая болезнь, доставляющая физические страдания. Теперь единственным методом регулирования количества бездомных животных стала схема ОСВВ: отлов-стерилизация-вакцинация-выпуск. Согласно ей, бездомных животных нужно помещать в приют и содержать до естественной смерти.

Ранее по теме: Минприроды планирует строить в России типовые приюты для бездомных животных

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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