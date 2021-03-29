Свыше 100 судов должны пройти Суэцкий канал до утра
Суэцкий канал до 09:00 мск 30 марта должны пройти 113 кораблей, сообщил глава управления Суэцкого канала Усама Рабиа, слова которого передает ТАСС.
«Мы работаем над прекращением скопления судов. 113 кораблей пересекут канал с вечера сегодня до 08:00 [09:00 мск] завтра, составлен график для прекращения образовавшейся пробки с обеих сторон», — сказал Рабиа на пресс-конференции.
23 марта следовавший из Китая в Роттердам под флагом Панамы контейнеровоз Ever Given во время прохождения через Суэцкий канал в условиях песчаной бури отклонился от курса и сел на мель, заблокировав движение по артерии.
В итоге в заторе оказались более 450 судов. Спасательная операция, по изначальным оценкам, должна была занять несколько дней, однако позже появились сообщения о том, что она затянется на недели, так как просто сдвинуть судно буксирами не удавалось. В итоге для снятия контейнеровоза с мели из-под его днища стали вынимать и вымывать грунт. Кроме того, власти Египта отдали распоряжение о частичной разгрузке корабля.
29 марта навигация по Суэцкому каналу возобновилась.