Россияне смогут узнать результаты теста на COVID-19 на портале Госуслуг

Массовая вакцинация населения началась в России в середине декабря 2020 г. 5 декабря началась вакцинация групп риска в Москве. Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. Она разработана в центре им. Гамалеи. Эффективность вакцины «Спутник V» составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания — 100%.