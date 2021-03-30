Россияне смогут узнать результаты теста на COVID-19 на портале Госуслуг
Россияне будут получать результаты тестов на коронавирус в личном кабинете портала Госуслуг. Такое постановление подписал премьер Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба правительства.
Результаты анализа будут передаваться из лабораторий в референс-центр Роспотребнадзора, оттуда – в личный кабинет на портале. На мобильных устройствах информация будет отражаться в виде QR-кода для удобного считывания, добавили в пресс-службе.
Также в личный кабинет можно будет загрузить данные о вакцинации. Чтобы воспользоваться новыми функциями, пользователь портала Госуслуг должен будет дать согласие на передачу информации.
«Ожидается, что новый механизм сэкономит время при получении результатов, снизит количество поддельных справок, а также избавит граждан от необходимости самостоятельно отправлять результаты в Роспотребнадзор по возвращении из-за границы», — уточнили в правительстве.
Массовая вакцинация населения началась в России в середине декабря 2020 г. 5 декабря началась вакцинация групп риска в Москве. Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. Она разработана в центре им. Гамалеи. Эффективность вакцины «Спутник V» составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания — 100%.
С января в Москве работают выездные бригады вакцинации. Сделать привику от коронавируса можно в московском фудмолле «ДЕПО», в торговых центрах ГУМ, «Океания», «Щелковский», «Водный», «Калужский», «Калейдоскоп», Columbus, «Саларис», «Город», «Л-153», во флагманском офисе «Мои документы» Центрального административного округа столицы, расположенном в торгово-развлекательном центре «Афимолл Сити», в театре «Геликон-опера».