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Россияне смогут узнать результаты теста на COVID-19 на портале Госуслуг

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Россияне будут получать результаты тестов на коронавирус в личном кабинете портала Госуслуг. Такое постановление подписал премьер Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба правительства.

Результаты анализа будут передаваться из лабораторий в референс-центр Роспотребнадзора, оттуда – в личный кабинет на портале. На мобильных устройствах информация будет отражаться в виде QR-кода для удобного считывания, добавили в пресс-службе.

Также в личный кабинет можно будет загрузить данные о вакцинации. Чтобы воспользоваться новыми функциями, пользователь портала Госуслуг должен будет дать согласие на передачу информации.

«Ожидается, что новый механизм сэкономит время при получении результатов, снизит количество поддельных справок, а также избавит граждан от необходимости самостоятельно отправлять результаты в Роспотребнадзор по возвращении из-за границы», — уточнили в правительстве.

Массовая вакцинация населения началась в России в середине декабря 2020 г. 5 декабря началась вакцинация групп риска в Москве. Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. Она разработана в центре им. Гамалеи. Эффективность вакцины «Спутник V» составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания — 100%.

С января в Москве работают выездные бригады вакцинации. Сделать привику от коронавируса можно в московском фудмолле «ДЕПО», в торговых центрах ГУМ, «Океания», «Щелковский», «Водный», «Калужский», «Калейдоскоп», Columbus, «Саларис», «Город», «Л-153», во флагманском офисе «Мои документы» Центрального административного округа столицы, расположенном в торгово-развлекательном центре «Афимолл Сити», в театре «Геликон-опера».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных