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Роспотребнадзор разрешил тестировать на коронавирус любым методом наряду с ПЦР

Ведомости

Роспотребнадзор разрешил обеспечивать минимальный уровень охвата населения тестами на коронавирус любым зарегистрированным методом, а не только ПЦР. Это следует из постановления главы ведомства, главного санитарного врача Анны Поповой.

«Обеспечить уровень охвата лабораторными исследованиями для выявления возбудителя COVID-19 не менее 200 исследований на 200 тысяч человек любыми из методов, с использованием диагностических препаратов и тест-систем, зарегистрированных в соответствии с законодательством», — говорится в документе. Сейчас, по информации Роспотребнадзора, в России проведено более 119,7 млн тестов на коронавирус.

Ранее сегодня правительство распорядилось дать россиянам возможность получать результаты тестов на коронавирус в личном кабинете портала госуслуг. Эта мера должна сэкономить время при получении результатов, снизить количество поддельных справок, а также избавить граждан от необходимости самостоятельно отправлять результаты в Роспотребнадзор по возвращении из-за границы.

По данным оперштаба на 30 марта, в России за последние сутки коронавирус выявили у 8277 человек. Умерли 409 заболевших, выздоровели 9 588 человек. Общее число случаев заражения в стране достигло 4 536 820. Умерли за все время пандемии 98 442 человека.

Ранее по теме: Россияне смогут узнать результаты теста на COVID-19 на портале Госуслуг

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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