Роспотребнадзор разрешил тестировать на коронавирус любым методом наряду с ПЦР

«Обеспечить уровень охвата лабораторными исследованиями для выявления возбудителя COVID-19 не менее 200 исследований на 200 тысяч человек любыми из методов, с использованием диагностических препаратов и тест-систем, зарегистрированных в соответствии с законодательством», — говорится в документе. Сейчас, по информации Роспотребнадзора, в России проведено более 119,7 млн тестов на коронавирус.