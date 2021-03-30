Роспотребнадзор разрешил тестировать на коронавирус любым методом наряду с ПЦР
Роспотребнадзор разрешил обеспечивать минимальный уровень охвата населения тестами на коронавирус любым зарегистрированным методом, а не только ПЦР. Это следует из постановления главы ведомства, главного санитарного врача Анны Поповой.
«Обеспечить уровень охвата лабораторными исследованиями для выявления возбудителя COVID-19 не менее 200 исследований на 200 тысяч человек любыми из методов, с использованием диагностических препаратов и тест-систем, зарегистрированных в соответствии с законодательством», — говорится в документе. Сейчас, по информации Роспотребнадзора, в России проведено более 119,7 млн тестов на коронавирус.
Ранее сегодня правительство распорядилось дать россиянам возможность получать результаты тестов на коронавирус в личном кабинете портала госуслуг. Эта мера должна сэкономить время при получении результатов, снизить количество поддельных справок, а также избавить граждан от необходимости самостоятельно отправлять результаты в Роспотребнадзор по возвращении из-за границы.
По данным оперштаба на 30 марта, в России за последние сутки коронавирус выявили у 8277 человек. Умерли 409 заболевших, выздоровели 9 588 человек. Общее число случаев заражения в стране достигло 4 536 820. Умерли за все время пандемии 98 442 человека.