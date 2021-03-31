Суд в Бельгии постановил отменить введенные властями коронавирусные ограничения

Бельгия вернула жесткий карантин из-за распространения коронавируса в конце октября 2020 г., так как страна, по данным Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC), показала самый высокий уровень заражений в Евросоюзе. Тогда же к локдауну вернулся и ряд крупнейших европейских стран. В январе текущего года в связи с карантином в Брюсселе прошли акции протеста, окончившиеся массовыми беспорядками, столкновениями с полицией и погромами. Поводом стала смерть 23-летнего мужчины в полицейском участке, задержанного после проверки правоохранителями на соблюдение коронавирусных ограничений.