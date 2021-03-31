Суд в Бельгии постановил отменить введенные властями коронавирусные ограничения
Суд первой инстанции в Брюсселе обязал правительство в течение 30 дней отметить экстренные ограничительные меры по коронавирусу в связи с отсутствием юридической базы. Об этом сообщает La Libre. Ограничения признаны незаконными.
Таким образом суд удовлетворил иск юристов организации Лиги прав человека (LDH), поданный в феврале. LDH попросила инстанцию разъяснить, соответствуют ли меры против коронавируса, принятые в октябре 2020 г. с началом второй волны пандемии, закону. Суд постановил, что правительство не имело достаточной юридической базы для закрытия ресторанов, культурных и спортивных объектов, ограничение передвижения и отмены занятий в школах.
Как сообщает издание со ссылкой на решение суда, у властей теперь есть 30 дней на то, чтобы закрепить свои решения в нормативном законодательстве. Бельгийское государство, если оно не уложится в срок, установленный брюссельским судом первой инстанции, должно будет выплатить штраф в размере 5 тыс. евро в день.
Бельгия вернула жесткий карантин из-за распространения коронавируса в конце октября 2020 г., так как страна, по данным Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC), показала самый высокий уровень заражений в Евросоюзе. Тогда же к локдауну вернулся и ряд крупнейших европейских стран. В январе текущего года в связи с карантином в Брюсселе прошли акции протеста, окончившиеся массовыми беспорядками, столкновениями с полицией и погромами. Поводом стала смерть 23-летнего мужчины в полицейском участке, задержанного после проверки правоохранителями на соблюдение коронавирусных ограничений.