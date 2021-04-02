В Нидерландах отказались от вакцинации препаратом AstraZeneca людей до 60 лет
Минздрав Нидерландов приостановил вакцинацию от коронавируса людей младше 60 лет препаратом компании AstraZeneca из-за побочных эффектов, сообщает Нидерландская вещательная корпорация (NOS).
«Причиной решения Минздрава стали возможные проблемы со свертываемостью крови как побочный эффект вакцины», — говорится в сообщении.
По данным занимающегося выявлением побочных эффектов исследовательского центра Lareb, после использования 400 тыс. вакцин компании AstraZeneca было получено пять сообщений о женщинах в возрасте от 25 до 65 лет, у которых развился тромбоз в сочетании со сниженным количеством тромбоцитов. Одна из них скончалась. Специалисты устанавливают, есть ли связь между случаями тромбоза и использованием препарата.
В начале марта в Дании сообщили о смерти из-за образования тромбов прошедшей вакцинацию препаратом от AstraZeneca женщины. В Норвегии по той же причине скончался привившийся медик. После этого в середине месяца о приостановке прививочных кампаний данным препаратом заявили власти Германии, Франции, Италии, Испании, Австрии, Болгарии, Исландии, Ирландии, Нидерландов, Дании, Румынии, Швеции, Финляндии и др. Впоследствии многие страны возобновили вакцинацию с применением препарата компании, позже AstraZeneca решила переименовать свою вакцину.