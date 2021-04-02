В Нидерландах отказались от вакцинации препаратом AstraZeneca людей до 60 лет

По данным занимающегося выявлением побочных эффектов исследовательского центра Lareb, после использования 400 тыс. вакцин компании AstraZeneca было получено пять сообщений о женщинах в возрасте от 25 до 65 лет, у которых развился тромбоз в сочетании со сниженным количеством тромбоцитов. Одна из них скончалась. Специалисты устанавливают, есть ли связь между случаями тромбоза и использованием препарата.