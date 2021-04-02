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В Нидерландах отказались от вакцинации препаратом AstraZeneca людей до 60 лет

Ведомости

Минздрав Нидерландов приостановил вакцинацию от коронавируса людей младше 60 лет препаратом компании AstraZeneca из-за побочных эффектов, сообщает Нидерландская вещательная корпорация (NOS).

«Причиной решения Минздрава стали возможные проблемы со свертываемостью крови как побочный эффект вакцины», — говорится в сообщении.

По данным занимающегося выявлением побочных эффектов исследовательского центра Lareb, после использования 400 тыс. вакцин компании AstraZeneca было получено пять сообщений о женщинах в возрасте от 25 до 65 лет, у которых развился тромбоз в сочетании со сниженным количеством тромбоцитов. Одна из них скончалась. Специалисты устанавливают, есть ли связь между случаями тромбоза и использованием препарата.

В начале марта в Дании сообщили о смерти из-за образования тромбов прошедшей вакцинацию препаратом от AstraZeneca женщины. В Норвегии по той же причине скончался привившийся медик. После этого в середине месяца о приостановке прививочных кампаний данным препаратом заявили власти Германии, Франции, Италии, Испании, Австрии, Болгарии, Исландии, Ирландии, Нидерландов, Дании, Румынии, Швеции, Финляндии и др. Впоследствии многие страны возобновили вакцинацию с применением препарата компании, позже AstraZeneca решила переименовать свою вакцину.

Ранее по теме: В ЕС не исключили связь между вакциной AstraZeneca и тромбозом

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных