Умер один из основателей НИУ ВШЭ Лев Любимов

Любимов родился в 1936 г., окончил Рязанский государственный педагогический университет, в 1967 г. окончил аспирантуру Института мировой экономики и международных отношений АН СССР, защитив кандидатскую диссертацию, а в 1980 г. – докторскую по специальности «международные экономические отношения».