Умер один из основателей НИУ ВШЭ Лев Любимов
Один из основателей Высшей школы экономики, ее заслуженный профессор Лев Любимов умер на 85-м году жизни, сообщается на сайте университета.
Любимов родился в 1936 г., окончил Рязанский государственный педагогический университет, в 1967 г. окончил аспирантуру Института мировой экономики и международных отношений АН СССР, защитив кандидатскую диссертацию, а в 1980 г. – докторскую по специальности «международные экономические отношения».
С 1995 г. занимал пост первого проректора ГУ-ВШЭ, а с 2006 г. – заместителя научного руководителя университета.
«Лев Любимов был одним из создателей Вышки, внес бесценный вклад в ее развитие... Университет скорбит о смерти Льва Львовича и выражает соболезнования его родным и близким», — сообщили в НИУ ВШЭ.