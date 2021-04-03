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Умер один из основателей НИУ ВШЭ Лев Любимов

Ведомости

Один из основателей Высшей школы экономики, ее заслуженный профессор Лев Любимов умер на 85-м году жизни, сообщается на сайте университета.

Любимов родился в 1936 г., окончил Рязанский государственный педагогический университет, в 1967 г. окончил аспирантуру Института мировой экономики и международных отношений АН СССР, защитив кандидатскую диссертацию, а в 1980 г. – докторскую по специальности «международные экономические отношения».

С 1995 г. занимал пост первого проректора ГУ-ВШЭ, а с 2006 г. – заместителя научного руководителя университета.

«Лев Любимов был одним из создателей Вышки, внес бесценный вклад в ее развитие... Университет скорбит о смерти Льва Львовича и выражает соболезнования его родным и близким», — сообщили в НИУ ВШЭ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных