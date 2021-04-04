В России за сутки выявили 8 817 случаев коронавируса
В России за сутки выявили 8 817 новых случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 4 580 894. Умерли за день 357 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 100 374.
Вчера, 3 апреля, оперштаб сообщил о 9021 новом заболевшем.
В Москве за сутки выявили 1901 случай заражения коронавирусом, выздоровели 998 пациентов, скончались 56 человек. В Санкт-Петербурге зафиксировали 711 заболевших.
За сутки в России полностью выздоровели 8 212 человек. Общее число выздоровевших выросло до 4 204 081 человека.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 130,7 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 2,84 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 30,6 млн случаев, Бразилии (свыше 12,9 млн) и Индии (более 12,4 млн). Россия занимает пятое место в мире по заболеваемости коронавирусом.
Ранее зампред правительства России Татьяна Голикова сообщила, что стабилизация ситуации с коронавирусом в России в апреле-мае может смениться некоторым ростом случаев заболевания инфекцией. Массовая вакцинация от коронавируса стартовала в России 18 января. В стране зарегистрировано три вакцины — «Спутник V», разработанный центром им. Гамалеи, «Эпиваккорона» от центра «Вектор» и «Ковивак» от центра им. Чумакова.