В России с 1 июля заработает Единый реестр видов контроля
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о порядке формирования и ведения Единого реестра видов контроля, который заработает в России с 1 июля 2021 г.
«Новый реестр создаётся в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности. В него будут включены все виды контроля федерального, регионального и муниципального уровней, а также их описание. Кроме того, в реестре будет указано, какие надзорные органы будут осуществлять конкретный вид контроля», — сообщается на сайте правительства.
В результате нововведения вся совокупность данных о контроле в стране станет единообразной, считают в правительстве. Использование информации из реестра должно предотвратить технические ошибки и нарушения, связанные с внесением противоречащей нормативным актам информации. Предприниматели смогут в интернете посмотреть данные о каждом виде контроля и узнать, с какой периодичностью будут осуществляться проверки в отношении их бизнеса.
«Фактически речь идёт о цифровизации нормативных актов и положений, которые впоследствии позволят систематизировать контрольно-надзорную сферу», — добавили в правительстве.