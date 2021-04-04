В России с 1 июля заработает Единый реестр видов контроля

В результате нововведения вся совокупность данных о контроле в стране станет единообразной, считают в правительстве. Использование информации из реестра должно предотвратить технические ошибки и нарушения, связанные с внесением противоречащей нормативным актам информации. Предприниматели смогут в интернете посмотреть данные о каждом виде контроля и узнать, с какой периодичностью будут осуществляться проверки в отношении их бизнеса.