В Подмосковье погиб сын худрука студии «Непоседы»

«В районе 23:00 обнаружили, что Кирилл погиб. Никакого конфликта, о котором почему-то пишут СМИ, не было... Что там произошло, мы пока не знаем: возможно, делал селфи или какой-то другой трюк, и, к сожалению, произошел этот несчастный случай, он упал с крыши», — рассказал он.