В Подмосковье погиб сын худрука студии «Непоседы»
В результате несчастного случая погиб 14-летний сын худрука детской студии «Непоседы» Елены Пинджоян, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на PR-директора студии Петро Шекшеева.
«В районе 23:00 обнаружили, что Кирилл погиб. Никакого конфликта, о котором почему-то пишут СМИ, не было... Что там произошло, мы пока не знаем: возможно, делал селфи или какой-то другой трюк, и, к сожалению, произошел этот несчастный случай, он упал с крыши», — рассказал он.
На сайте управления СК по Московской области сообщили, что следователи в г. Солнечногорске начали проверку по факту гибели 14-летнего ребенка после выпадения из окна. В ведомстве охарактеризовали мальчика и его семью положительно.