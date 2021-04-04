Дагестанская полиция остановила акцию группы всадников из Чечни
В Дагестане полиция остановила группу из почти 30 всадников, прибывших из Чечни к памятнику Байсангуру Беноевскому, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на администрацию Новолакского района республики.
«Сегодня 29 уроженцев Чечни прибыли на конях через поля к памятнику Байсангуру Беноевскому, расположенному на территории села Ярык-Су Новолакского района», — рассказал собеседник агентства.
В администрации уточнили, что конный поход не был согласован, после разговора с полицией его участники разошлись, конфликтных ситуаций не возникло.