Более 1,2 тыс. семей получили соцвыплаты для приобретения жилья с начала года

Среди получивших социальные выплаты оказались молодые ученые, военнослужащие, чернобыльцы, вынужденные переселенцы и другие категории граждан. В министерстве отметили, что активнее других социальными жилищными выплатами пользовались выезжающие из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. Их число составило — 492 семьи. При этом планируется, что еще 1 966 таких семей получат возможность решить жилищный вопрос до конца года.