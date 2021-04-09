Более 1,2 тыс. семей получили соцвыплаты для приобретения жилья с начала года
Более 1,2 тыс. российских семей получили социальные выплаты для приобретения жилья в первом квартале 2021 г., сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минстроя России.
«За первый квартал 2021 г. благодаря госпрограмме "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" жилищные условия улучшили 1 237 семей», — сказали в пресс-службе.
Среди получивших социальные выплаты оказались молодые ученые, военнослужащие, чернобыльцы, вынужденные переселенцы и другие категории граждан. В министерстве отметили, что активнее других социальными жилищными выплатами пользовались выезжающие из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. Их число составило — 492 семьи. При этом планируется, что еще 1 966 таких семей получат возможность решить жилищный вопрос до конца года.
Уточняется, что среди получивших в первом квартале социальные выплаты — пострадавшие в результате радиационных аварий и катастроф (344 семьи), молодые ученые (30 семей), военнослужащие и сотрудники органов внутренних дел, подлежащие увольнению с военной службы (154 семьи). Еще жилье приобрели 112 семей, подлежащих переселению из закрытых административно-территориальных образований и вынужденных переселенцев, а также 105 семей, отселенных с комплекса Байконур.