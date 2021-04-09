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Более 1,2 тыс. семей получили соцвыплаты для приобретения жилья с начала года

Ведомости

Более 1,2 тыс. российских семей получили социальные выплаты для приобретения жилья в первом квартале 2021 г., сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минстроя России.

«За первый квартал 2021 г. благодаря госпрограмме "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" жилищные условия улучшили 1 237 семей», — сказали в пресс-службе.

Среди получивших социальные выплаты оказались молодые ученые, военнослужащие, чернобыльцы, вынужденные переселенцы и другие категории граждан. В министерстве отметили, что активнее других социальными жилищными выплатами пользовались выезжающие из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. Их число составило — 492 семьи. При этом планируется, что еще 1 966 таких семей получат возможность решить жилищный вопрос до конца года.

Уточняется, что среди получивших в первом квартале социальные выплаты — пострадавшие в результате радиационных аварий и катастроф (344 семьи), молодые ученые (30 семей), военнослужащие и сотрудники органов внутренних дел, подлежащие увольнению с военной службы (154 семьи). Еще жилье приобрели 112 семей, подлежащих переселению из закрытых административно-территориальных образований и вынужденных переселенцев, а также 105 семей, отселенных с комплекса Байконур.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных