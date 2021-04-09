Корабли «Грайворон» и «Вышний Волочек» провели стрельбы в Черном море
Малые ракетные корабли «Грайворон» и «Вышний Волочек» провели артиллерийские стрельбы по надводной цели на полигоне в акватории Черного моря, сообщили ТАСС в отделе информационного обеспечения Черноморского флота (ЧФ).
«При получении вводной "Грайворон" и "Вышний Волочек" совершили переход в назначенный район, обнаружили и уничтожили корабль условного противника при совершении им незаконных действий», — передает агентство.
По легенде учения, корабль условного противника предпринял попытку установки минных заграждений на маршруте перехода кораблей ЧФ. В ходе мероприятия экипажи кораблей получили команду на применение оружия по «вражескому» кораблю.
Уточняется, что стрельбы были проведены в соответствии с планом контрольной проверки сил ЧФ за зимний период обучения в морском полигоне боевой подготовки в акватории Черного моря.