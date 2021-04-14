Роспотребнадзор сообщил о двукратном росте заболеваемости COVID-19 в Крыму
Количество заражений коронавирусом в Крыму выросло вдвое за две недели, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на руководителя регионального управления Роспотребнадзора Наталью Пеньковскую.
«К сожалению, в течение двух последних недель отмечаем четкую тенденцию к росту заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Уровень заболеваемости вырос практически в два раза», – сказала Пеньковская. По ее словам, наиболее неблагоприятная обстановка по заболеваемости в Нижнегорском, Раздольненском, Красногвардейском, Черноморском и Джанкойском районах, а также в Армянске, Алуште и Феодосии.
Кроме того, за последние две недели в Крыму выросло число завозных случаев коронавируса из Украины, где «очень неблагоприятная» ситуация по заболеваемости на фоне отсутствия вакцинации населения. «Если до этого у нас регистрировалось в неделю один-два завозных случая, то за последнюю неделю у нас зарегистрировано 18 завозных случаев, 15 с территории Украины, 2 из Турции, 1 из другого зарубежного государства», – добавила Пеньковская.
По данным оперативного штаба на 14 апреля, в Крыму за сутки выявили 94 новых случая коронавируса, 86 человек выздоровели, 5 скончались. Всего в республике зарегистрировано 38 869 случаев заражения и 1 140 летальных исходов.