Роспотребнадзор сообщил о двукратном росте заболеваемости COVID-19 в Крыму

Кроме того, за последние две недели в Крыму выросло число завозных случаев коронавируса из Украины, где «очень неблагоприятная» ситуация по заболеваемости на фоне отсутствия вакцинации населения. «Если до этого у нас регистрировалось в неделю один-два завозных случая, то за последнюю неделю у нас зарегистрировано 18 завозных случаев, 15 с территории Украины, 2 из Турции, 1 из другого зарубежного государства», – добавила Пеньковская.