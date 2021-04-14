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Роспотребнадзор сообщил о двукратном росте заболеваемости COVID-19 в Крыму

Ведомости

Количество заражений коронавирусом в Крыму выросло вдвое за две недели, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на руководителя регионального управления Роспотребнадзора Наталью Пеньковскую.

«К сожалению, в течение двух последних недель отмечаем четкую тенденцию к росту заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Уровень заболеваемости вырос практически в два раза», – сказала Пеньковская. По ее словам, наиболее неблагоприятная обстановка по заболеваемости в Нижнегорском, Раздольненском, Красногвардейском, Черноморском и Джанкойском районах, а также в Армянске, Алуште и Феодосии.

Кроме того, за последние две недели в Крыму выросло число завозных случаев коронавируса из Украины, где «очень неблагоприятная» ситуация по заболеваемости на фоне отсутствия вакцинации населения. «Если до этого у нас регистрировалось в неделю один-два завозных случая, то за последнюю неделю у нас зарегистрировано 18 завозных случаев, 15 с территории Украины, 2 из Турции, 1 из другого зарубежного государства», – добавила Пеньковская.

По данным оперативного штаба на 14 апреля, в Крыму за сутки выявили 94 новых случая коронавируса, 86 человек выздоровели, 5 скончались. Всего в республике зарегистрировано 38 869 случаев заражения и 1 140 летальных исходов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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