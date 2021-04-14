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Путин заявил о строительстве в России самого мощного ледокольного флота

Ведомости

Самый мощный в мире ледокольный флот строится в России, заявил президент Владимир Путин на заседании попечительского совета Русского географического общества. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Россия занимается строительством самого мощного в мире ледокольного флота, в том числе таких гигантов, как «Лидер», которых еще никогда никто не строил», – сказал Путин. Он отметил, что в ближайшие годы движение по Северному морскому пути может стать круглогодичным.

В ноябре 2020 г. Путин принял участие в церемонии поднятия государственного флага РФ на новом ледоколе «Виктор Черномырдин». Президент России отметил, что «Виктор Черномырдин» является самым крупным из ледоколов такого класса и самым мощным в мире, его можно будет задействовать в решении широкого круга вопросов, и прежде всего – в обеспечении мореплавания в Финском заливе и по трассе Северного морского пути.

В ходе церемонии президент также подчеркнул, что в России создается несколько серий уникальных ледоколов. РФ обладает уникальным ледовым флотом и занимает лидирующие позиции в освоении и изучении арктических территорий, добавил он.

Ранее по теме: Путин сообщил о создании в России уникальных ледоколов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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