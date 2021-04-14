Путин заявил о строительстве в России самого мощного ледокольного флота
Самый мощный в мире ледокольный флот строится в России, заявил президент Владимир Путин на заседании попечительского совета Русского географического общества. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».
«Россия занимается строительством самого мощного в мире ледокольного флота, в том числе таких гигантов, как «Лидер», которых еще никогда никто не строил», – сказал Путин. Он отметил, что в ближайшие годы движение по Северному морскому пути может стать круглогодичным.
В ноябре 2020 г. Путин принял участие в церемонии поднятия государственного флага РФ на новом ледоколе «Виктор Черномырдин». Президент России отметил, что «Виктор Черномырдин» является самым крупным из ледоколов такого класса и самым мощным в мире, его можно будет задействовать в решении широкого круга вопросов, и прежде всего – в обеспечении мореплавания в Финском заливе и по трассе Северного морского пути.
В ходе церемонии президент также подчеркнул, что в России создается несколько серий уникальных ледоколов. РФ обладает уникальным ледовым флотом и занимает лидирующие позиции в освоении и изучении арктических территорий, добавил он.