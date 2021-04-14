Путин заявил о строительстве в России самого мощного ледокольного флота

В ноябре 2020 г. Путин принял участие в церемонии поднятия государственного флага РФ на новом ледоколе «Виктор Черномырдин». Президент России отметил, что «Виктор Черномырдин» является самым крупным из ледоколов такого класса и самым мощным в мире, его можно будет задействовать в решении широкого круга вопросов, и прежде всего – в обеспечении мореплавания в Финском заливе и по трассе Северного морского пути.