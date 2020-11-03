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Путин сообщил о создании в России уникальных ледоколов

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Несколько серий уникальных ледоколов создается в России, заявил президент Владимир Путин на церемонии поднятия государственного флага РФ на ледоколе «Виктор Черномырдин», сообщает пресс-служба Кремля.

«Уже сейчас идет работа над несколькими сериями дизельных и атомных ледоколов, аналогов которым нет в мире», — сказал Путин, отметив, что за ними будущее. Президент подчеркнул, что Россия обладает уникальным ледовым флотом, занимает лидирующие позиции в освоении и изучении арктических территорий, и это первенство необходимо постоянно подтверждать.

«Виктор Черномырдин» является самым большим в мире ледоколом с дизель-электрической двигательной установкой. Он может двигаться в сплошном ледяном поле толщиной до двух метров. Ледокол оснащен двумя вертолетными площадками, океанологической, гидрохимической и метеорологической лабораториями. 

По словам президента, ледокол можно будет задействовать в решении широкого круга вопросов, и прежде всего — в обеспечении мореплавания в Финском заливе и по трассе Северного морского пути.

Ранее по теме: Путин принял участие в церемонии поднятия флага на ледоколе «Виктор Черномырдин»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных