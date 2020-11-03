Путин сообщил о создании в России уникальных ледоколов

«Уже сейчас идет работа над несколькими сериями дизельных и атомных ледоколов, аналогов которым нет в мире», — сказал Путин, отметив, что за ними будущее. Президент подчеркнул, что Россия обладает уникальным ледовым флотом, занимает лидирующие позиции в освоении и изучении арктических территорий, и это первенство необходимо постоянно подтверждать.