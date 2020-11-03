Путин сообщил о создании в России уникальных ледоколов
Несколько серий уникальных ледоколов создается в России, заявил президент Владимир Путин на церемонии поднятия государственного флага РФ на ледоколе «Виктор Черномырдин», сообщает пресс-служба Кремля.
«Уже сейчас идет работа над несколькими сериями дизельных и атомных ледоколов, аналогов которым нет в мире», — сказал Путин, отметив, что за ними будущее. Президент подчеркнул, что Россия обладает уникальным ледовым флотом, занимает лидирующие позиции в освоении и изучении арктических территорий, и это первенство необходимо постоянно подтверждать.
«Виктор Черномырдин» является самым большим в мире ледоколом с дизель-электрической двигательной установкой. Он может двигаться в сплошном ледяном поле толщиной до двух метров. Ледокол оснащен двумя вертолетными площадками, океанологической, гидрохимической и метеорологической лабораториями.
По словам президента, ледокол можно будет задействовать в решении широкого круга вопросов, и прежде всего — в обеспечении мореплавания в Финском заливе и по трассе Северного морского пути.