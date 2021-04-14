Минюст предложил оставлять малолетних детей с матерями в СИЗО до их освобождения

Впервые с инициативой оставлять малолетних детей с матерями в СИЗО вплоть до их освобождения выступила в марте этого года Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) Москвы. Поводом стала история трехлетней Миланы, родившейся в столичном московском СИЗО-6 у гражданки Приднестровья Ирины Мушинской в марте 2018 г. Ребенка хотели отправить в детдом через сутки после третьего дня рождения. По закону ребенка и мать разлучают «день в день», если нет родных или они не успели оформить документы на опеку.