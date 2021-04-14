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Минюст предложил оставлять малолетних детей с матерями в СИЗО до их освобождения

Ведомости

Необходимо разрешить оставлять детей до трех лет с матерями, находящимися в СИЗО, вплоть до их освобождения. Об этом заявил министр юстиции Константин Чуйченко, передает ТАСС.

«В колонии срок нахождения малыша с матерью можно продлить вплоть до освобождения осужденной, но в СИЗО пока такого механизма нет. И это необходимо исправить», — сказал Чуйченко. Сейчас малолетним детям разрешается оставаться в СИЗО с матерью до достижения двухлетнего возраста.

«Нужно еще раз посмотреть законодательство и сделать все, чтобы не разлучать мать и маленького ребенка, особенно если нет родственников, которые готовы взять ребенка под опеку», — добавил Министр. По его словам, «ребенку с мамой лучше, а у женщины — дополнительный стимул для изменения своей жизни».

Впервые с инициативой оставлять малолетних детей с матерями в СИЗО вплоть до их освобождения выступила в марте этого года Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) Москвы. Поводом стала история трехлетней Миланы, родившейся в столичном московском СИЗО-6 у гражданки Приднестровья Ирины Мушинской в марте 2018 г. Ребенка хотели отправить в детдом через сутки после третьего дня рождения. По закону ребенка и мать разлучают «день в день», если нет родных или они не успели оформить документы на опеку.

Сейчас малолетних детей разрешается оставлять с матерями вплоть до их освобождения только в колониях, в СИЗО такой механизм не работает.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных