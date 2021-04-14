Минюст предложил оставлять малолетних детей с матерями в СИЗО до их освобождения
Необходимо разрешить оставлять детей до трех лет с матерями, находящимися в СИЗО, вплоть до их освобождения. Об этом заявил министр юстиции Константин Чуйченко, передает ТАСС.
«В колонии срок нахождения малыша с матерью можно продлить вплоть до освобождения осужденной, но в СИЗО пока такого механизма нет. И это необходимо исправить», — сказал Чуйченко. Сейчас малолетним детям разрешается оставаться в СИЗО с матерью до достижения двухлетнего возраста.
«Нужно еще раз посмотреть законодательство и сделать все, чтобы не разлучать мать и маленького ребенка, особенно если нет родственников, которые готовы взять ребенка под опеку», — добавил Министр. По его словам, «ребенку с мамой лучше, а у женщины — дополнительный стимул для изменения своей жизни».
Впервые с инициативой оставлять малолетних детей с матерями в СИЗО вплоть до их освобождения выступила в марте этого года Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) Москвы. Поводом стала история трехлетней Миланы, родившейся в столичном московском СИЗО-6 у гражданки Приднестровья Ирины Мушинской в марте 2018 г. Ребенка хотели отправить в детдом через сутки после третьего дня рождения. По закону ребенка и мать разлучают «день в день», если нет родных или они не успели оформить документы на опеку.
Сейчас малолетних детей разрешается оставлять с матерями вплоть до их освобождения только в колониях, в СИЗО такой механизм не работает.