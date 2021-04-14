Создатели «Спутника V» выразили готовность помочь в производстве других вакцин

Такое заявление разработчики отечественной вакцины сделали после того, как у людей, привитых препаратами компаний AstraZeneca и Johnson & Johnson, стали образовываться тромбы. В центре им. Гамалеи со ссылкой на исследование, опубликованное в медицинском журнале New England Journal of Medicine, объяснили, что такое может быть, если вакцина прошла недостаточную очистку при производстве.