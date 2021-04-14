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Создатели «Спутника V» выразили готовность помочь в производстве других вакцин

Ведомости

Российский центр им. Гамалеи, где была разработана первая зарегистрированная в мире вакцина от коронавируса «Спутник V», заявил о готовности поделиться технологиями производства с создателями других подобных препаратов. Об этом сообщается на сайте центра.

Такое заявление разработчики отечественной вакцины сделали после того, как у людей, привитых препаратами компаний AstraZeneca и Johnson & Johnson, стали образовываться тромбы. В центре им. Гамалеи со ссылкой на исследование, опубликованное в медицинском журнале New England Journal of Medicine, объяснили, что такое может быть, если вакцина прошла недостаточную очистку при производстве.

В то же время «Спутник V» проходит четырехступенчатую очистку, что позволяет получить «высокоочищенный продукт». «Центр «Гамалеи» готов поделиться своей технологией очистки с другими производителями вакцин, чтобы помочь им минимизировать риск побочных эффектов при вакцинации», — заявили разработчики. 

Создатели отечественного препарата подчеркнули, что при вакцинации их продуктом тромбов у пациентов выявлено не было. Они отметили, что все такие вакцины созданы на основе аденовируса разных животных, поэтому нельзя переносить последствия от прививок одной на другую.

Российская вакцина «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. По данным журнала The Lancet, ее эффективность составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет — 91,8%. При этом препарат на 100% защищает от тяжелого течения заболевания. Вакцина зарегистрирована более чем в 60 странах с общей численностью населения выше 1,5 млрд человек.

Ранее по теме: Johnson & Johnson приостановила поставку своей вакцины от COVID-19 в Европу

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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