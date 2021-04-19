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Дерипаска заявил о 80 млн россиян с доходами ниже прожиточного минимума

Ведомости

Около 80 млн россиян получают доход ниже прожиточного минимума, заявил бизнесмен Олег Дерипаска, комментируя данные Росстата о падении уровня бедности в России до минимума с 2014 г.

«Нас пытаются убедить, что число россиян, доходы которых находятся ниже прожиточного минимума, составляет 17,8 млн человек. На самом деле граждан с такими доходами у нас в стране порядка 80 миллионов», — отметил Дерипаска.

По его мнению, ведомство за последние годы научилось «виртуозно жонглировать цифрами и манипулировать статистикой» и пишет «бравые» отчеты о «победах» над бедностью. «Обидно только, что «победы» эти в основном на бумаге происходят», — отметил Дерипаска.

Ранее Росстат сообщил, что по итогам 2020 г. доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума составила 12,1%, или 17,8 млн человек. В 2019 г. показатель составил 12,3%, или 18,1 млн.

Ранее по теме: Росстат зафиксировал снижение уровня бедности в России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных