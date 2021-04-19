Дерипаска заявил о 80 млн россиян с доходами ниже прожиточного минимума
Около 80 млн россиян получают доход ниже прожиточного минимума, заявил бизнесмен Олег Дерипаска, комментируя данные Росстата о падении уровня бедности в России до минимума с 2014 г.
«Нас пытаются убедить, что число россиян, доходы которых находятся ниже прожиточного минимума, составляет 17,8 млн человек. На самом деле граждан с такими доходами у нас в стране порядка 80 миллионов», — отметил Дерипаска.
По его мнению, ведомство за последние годы научилось «виртуозно жонглировать цифрами и манипулировать статистикой» и пишет «бравые» отчеты о «победах» над бедностью. «Обидно только, что «победы» эти в основном на бумаге происходят», — отметил Дерипаска.
Ранее Росстат сообщил, что по итогам 2020 г. доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума составила 12,1%, или 17,8 млн человек. В 2019 г. показатель составил 12,3%, или 18,1 млн.