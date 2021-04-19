Дерипаска заявил о 80 млн россиян с доходами ниже прожиточного минимума

По его мнению, ведомство за последние годы научилось «виртуозно жонглировать цифрами и манипулировать статистикой» и пишет «бравые» отчеты о «победах» над бедностью. «Обидно только, что «победы» эти в основном на бумаге происходят», — отметил Дерипаска.