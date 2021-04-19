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В России разработали «кожный» тест на иммунитет к коронавирусу

Ведомости

Ученые из НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера разработали кожный тест для определения иммунитета к коронавирусу, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе общего собрания отделения медицинских наук РАН. Трансляция заседания велась на YouTube-канале «Научная Россия». Тест похож на манту для определения туберкулеза, пояснила глава ведомства.

«Коллеги из Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера предложили универсальный кожный тест, может быть, чем-то аналогичный диаскину (тест на туберкулез. — Ведомости)», — сказала Попова.

Она отметила, что ученые протестировали разработку на себе. Уже начались доклинические испытания теста, рассказала Попова. Она выразила надежду, что к осени тест-система будет готова.

Попова добавила, что «кожный» тест на иммунитет не требует взятия крови из вены, что значительно упрощает процедуру. Также его можно будет использовать для тестирования детей.

Ранее по теме: В России зарегистрировали экспресс-тест для привившихся от коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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