В России разработали «кожный» тест на иммунитет к коронавирусу
Ученые из НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера разработали кожный тест для определения иммунитета к коронавирусу, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе общего собрания отделения медицинских наук РАН. Трансляция заседания велась на YouTube-канале «Научная Россия». Тест похож на манту для определения туберкулеза, пояснила глава ведомства.
«Коллеги из Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера предложили универсальный кожный тест, может быть, чем-то аналогичный диаскину (тест на туберкулез. — Ведомости)», — сказала Попова.
Она отметила, что ученые протестировали разработку на себе. Уже начались доклинические испытания теста, рассказала Попова. Она выразила надежду, что к осени тест-система будет готова.
Попова добавила, что «кожный» тест на иммунитет не требует взятия крови из вены, что значительно упрощает процедуру. Также его можно будет использовать для тестирования детей.