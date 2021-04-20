Сенатор рассказал о росте безработицы в ряде регионов в период пандемии

Как отметил на форуме губернатор Петербурга Александр Беглов, городу удалось справиться с рядом проблем, возникших из-за пандемии. Он отметил, что уровень безработицы в Санкт-Петербурге всегда был одним из самых низких в стране, при этом в 2020 г. он существенно вырос. По его словам, среди пострадавших от пандемии — работники торговли, гостиниц, общепита, сферы услуг. Наиболее уязвимы оказались молодые люди с небольшим опытом. Беглов отметил, что предприятиям, которые в трудных условиях находили возможность сохранить рабочие места, была оказана финансовая помощь.