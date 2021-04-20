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Путин утвердил приоритет зачисления детей силовиков в профильные вузы

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал закон, закрепляющий приоритетный порядок зачисления детей сотрудников МВД и Росгвардии в профильные вузы. Соответствующий документ опубликован на федеральном интернет-портале правовой информации.

«Преимущественное право зачисления в образовательные организации высшего образования, находящегося в ведении [МВД и Росгвардии], при условии успешного прохождения вступительных испытаний и при прочих равных условиях представляется детям сотрудников [МВД и Росгвардии], — говорится в документе.

При этом сами сотрудники должны отслужить в ведомствах 20 лет и более или быть уволенными по достижении предельного возраста, по состоянию здоровья или в результате сокращения.

Законопроект был предложен в декабре 2020 г. депутатами от «Единой России»  Александром Хинштейном (экс-советник директора Росгвардии), Василием Пискаревым и Вячеславом Никоновым. Авторы указывали, что сейчас приоритетное поступление в профильные учебные заведения есть только у детей военных.

Ранее по теме: Правительство поддержало льготы детям силовиков при поступлении в вузы

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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