Путин утвердил приоритет зачисления детей силовиков в профильные вузы
Президент России Владимир Путин подписал закон, закрепляющий приоритетный порядок зачисления детей сотрудников МВД и Росгвардии в профильные вузы. Соответствующий документ опубликован на федеральном интернет-портале правовой информации.
«Преимущественное право зачисления в образовательные организации высшего образования, находящегося в ведении [МВД и Росгвардии], при условии успешного прохождения вступительных испытаний и при прочих равных условиях представляется детям сотрудников [МВД и Росгвардии], — говорится в документе.
При этом сами сотрудники должны отслужить в ведомствах 20 лет и более или быть уволенными по достижении предельного возраста, по состоянию здоровья или в результате сокращения.
Законопроект был предложен в декабре 2020 г. депутатами от «Единой России» Александром Хинштейном (экс-советник директора Росгвардии), Василием Пискаревым и Вячеславом Никоновым. Авторы указывали, что сейчас приоритетное поступление в профильные учебные заведения есть только у детей военных.