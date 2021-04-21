В Думе сочли расходную часть послания Путина превышающей оценку Минфина

Ранее сегодня Силуанов заявил, что для выполнения данных Путиным поручений и ряда озвученных им предложений потребуется более 270 млрд руб. в текущем году и порядка 130 млрд руб. — в следующем. При этом наиболее существенные ресурсы потребуются на выплаты школьникам по 10 000 руб. к началу учебного года, общая сумма составит более 170 млрд руб.