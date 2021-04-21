В Думе сочли расходную часть послания Путина превышающей оценку Минфина
Расходная часть мер, перечисленных президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, будет больше, чем озвученная главой Минфина Антоном Силуановым оценка в 400 млрд руб. Об этом заявил глава комитета по бюджету и налогам Госдумы Андрей Макаров.
«Антон Германович (Силуанов. — Прим. ред.) как всегда немного экономит, по нашим подсчетам чуть больше», — сказал Макаров в эфире телеканала «Вести 24». Он отметил, что 400 млрд руб. не стоит воспринимать как «законченные цифры».
«Дело в том, что президент, как вы помните, дал поручение правительству по целому ряду очень серьезных и очень финансово емких вопросов представить предложения до 1 июня и 1 июля. Сумма будет значительно больше», — подчеркнул Макаров, но оценку Госдумы не привел.
Ранее сегодня Силуанов заявил, что для выполнения данных Путиным поручений и ряда озвученных им предложений потребуется более 270 млрд руб. в текущем году и порядка 130 млрд руб. — в следующем. При этом наиболее существенные ресурсы потребуются на выплаты школьникам по 10 000 руб. к началу учебного года, общая сумма составит более 170 млрд руб.
Путин выступил 21 апреля с посланием Федеральному собранию. Его основная часть была посвящена новым мерам поддержки семей с детьми, беременных женщин, вузов и регионов, имеющих задолженности. Для президента это 17-е обращение с посланием к Федеральному собранию.