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В Думе сочли расходную часть послания Путина превышающей оценку Минфина

Ведомости

Расходная часть мер, перечисленных президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, будет больше, чем озвученная главой Минфина Антоном Силуановым оценка в 400 млрд руб. Об этом заявил глава комитета по бюджету и налогам Госдумы Андрей Макаров.

«Антон Германович (Силуанов. — Прим. ред.) как всегда немного экономит, по нашим подсчетам чуть больше», — сказал Макаров в эфире телеканала «Вести 24». Он отметил, что 400 млрд руб. не стоит воспринимать как «законченные цифры».

«Дело в том, что президент, как вы помните, дал поручение правительству по целому ряду очень серьезных и очень финансово емких вопросов представить предложения до 1 июня и 1 июля. Сумма будет значительно больше», — подчеркнул Макаров, но оценку Госдумы не привел.

Ранее сегодня Силуанов заявил, что для выполнения данных Путиным поручений и ряда озвученных им предложений потребуется более 270 млрд руб. в текущем году и порядка 130 млрд руб. — в следующем. При этом наиболее существенные ресурсы потребуются на выплаты школьникам по 10 000 руб. к началу учебного года, общая сумма составит более 170 млрд руб.

Путин выступил 21 апреля с посланием Федеральному собранию. Его основная часть была посвящена новым мерам поддержки семей с детьми, беременных женщин, вузов и регионов, имеющих задолженности. Для президента это 17-е обращение с посланием к Федеральному собранию.

Ранее по теме: Силуанов оценил расходы на реализацию послания президента в 400 млрд рублей

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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