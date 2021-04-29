Суд оставил без изменений приговор Навального по делу о клевете на ветерана

Уголовное дело о клевете на ветерана было возбуждено в отношении Навального в июне 2020 г. из-за его комментария к ролику телеканала RT, где накануне голосования по поправкам в Конституцию российские общественные деятели и артисты читали преамбулу к основному закону. В съемках принял участие и ветеран Артеменко. В тот же день Навальный разместил данный материал в соцсетях и назвал людей, поддержавших поправки, «предателями» и «холуями».