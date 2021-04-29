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Суд оставил без изменений приговор Навального по делу о клевете на ветерана

Ведомости

Бабушкинский суд Москвы не стал менять приговор основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.

«Приговор мирового судьи судебного участка 321 района Южное Медведково города Москвы от 20 февраля 2021 года в отношении А. Навального, осуждённого по преступлению, предусмотренному ч. 2 ст. 128.1 УК РФ, оставлен без изменения, апелляционные жалобы без удовлетворения», — сообщили «Ведомостям» в пресс-службе суда. Таким образом, приговор вступил в законную силу.

Уголовное дело о клевете на ветерана было возбуждено в отношении Навального в июне 2020 г. из-за его комментария к ролику телеканала RT, где накануне голосования по поправкам в Конституцию российские общественные деятели и артисты читали преамбулу к основному закону. В съемках принял участие и ветеран Артеменко. В тот же день Навальный разместил данный материал в соцсетях и назвал людей, поддержавших поправки, «предателями» и «холуями».

20 февраля этого года Бабушкинский суд Москвы признал Навального виновным и назначил ему штраф в 850 000 руб. Защита основателя ФБК обжаловала данный приговор.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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