Суд оставил без изменений приговор Навального по делу о клевете на ветерана
Бабушкинский суд Москвы не стал менять приговор основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.
«Приговор мирового судьи судебного участка 321 района Южное Медведково города Москвы от 20 февраля 2021 года в отношении А. Навального, осуждённого по преступлению, предусмотренному ч. 2 ст. 128.1 УК РФ, оставлен без изменения, апелляционные жалобы без удовлетворения», — сообщили «Ведомостям» в пресс-службе суда. Таким образом, приговор вступил в законную силу.
Уголовное дело о клевете на ветерана было возбуждено в отношении Навального в июне 2020 г. из-за его комментария к ролику телеканала RT, где накануне голосования по поправкам в Конституцию российские общественные деятели и артисты читали преамбулу к основному закону. В съемках принял участие и ветеран Артеменко. В тот же день Навальный разместил данный материал в соцсетях и назвал людей, поддержавших поправки, «предателями» и «холуями».
20 февраля этого года Бабушкинский суд Москвы признал Навального виновным и назначил ему штраф в 850 000 руб. Защита основателя ФБК обжаловала данный приговор.