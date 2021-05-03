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Атомную подлодку «Казань» могут передать ВМФ 7 мая

Ведомости

Атомную подводную лодку «Казань» могут передать ВМФ России ориентировочно 7 мая, сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

«Церемонии подписания приемо-передаточного акта "Казани" и подъема на ней Андреевского флага состоятся ориентировочно 7 мая», — заявил он, добавив, что в конце апреля подлодка выполнила контрольный выход в море.

Подлодка «Казань» проекта 885М была заложена 24 июля 2009 г., а спущена на воду 31 марта 2017 г. Предполагалось, что войдет в ВМФ России в конце 2020 г., однако, как отмечает агентство, она не выполнила программу государственных испытаний в установленные сроки. Ранее ТАСС сообщал, что «Казань» будет передана ВМФ в июле.

Ранее по теме: Атомная подлодка «Казань» выполнила стрельбу «Ониксом»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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