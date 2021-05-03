Атомную подлодку «Казань» могут передать ВМФ 7 мая
Атомную подводную лодку «Казань» могут передать ВМФ России ориентировочно 7 мая, сообщил ТАСС со ссылкой на источник.
«Церемонии подписания приемо-передаточного акта "Казани" и подъема на ней Андреевского флага состоятся ориентировочно 7 мая», — заявил он, добавив, что в конце апреля подлодка выполнила контрольный выход в море.
Подлодка «Казань» проекта 885М была заложена 24 июля 2009 г., а спущена на воду 31 марта 2017 г. Предполагалось, что войдет в ВМФ России в конце 2020 г., однако, как отмечает агентство, она не выполнила программу государственных испытаний в установленные сроки. Ранее ТАСС сообщал, что «Казань» будет передана ВМФ в июле.