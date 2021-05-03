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В России за сутки выявили 8489 новых случаев коронавируса

Ведомости

В России за сутки выявили 8489 новых случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 4 831 744. Умерли за день 336 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 111 198.

Вчера, 2 мая, оперштаб сообщил о 8697 новых заболевших.

В Москве за сутки выявили 2635 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 1408 пациентов, скончались 58 человек. В Санкт-Петербурге зафиксировали 704 заболевших. За сутки в России полностью выздоровели 6367 человек. Общее число выздоровевших выросло до 4 450 289 человек.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 152,8 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 3,2 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 32,4 млн случаев, Индии (свыше 19,9 млн) и Бразилии (более 14,7 млн). Россия занимает шестое место в мире по заболеваемости коронавирусом.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России нет критических значений роста заболеваемости коронавирусом. На данный момент Роспотребнадзор не наблюдает причин для введения новых ограничений из-за коронавируса. Попова подчеркнула, что при полном соблюдении мер профилактики ухудшения эпидемиологической ситуации на майские праздники произойти не должно.

По данным Росстата, в марте число россиян, у которых в момент смерти был коронавирус, составило 23 715, что на 4,3% меньше, чем в феврале 2021 г.

Ранее по теме: Мурашко назвал напряженной ситуацию с коронавирусом в России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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