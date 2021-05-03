Пашинян сделал прививку от коронавируса
Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян сообщил, что вместе с женой сделал прививку от коронавируса.
Пашинян также добавил, что во второй половине 2021 г. многие страны могут ввести ограничения для непривитых граждан. И.о. премьера не стал уточнять, какой именно вакциной он привился.
Ранее минздрав Армении сообщил, что республика договорилась с Россией о покупке 1 млн доз вакцины от коронавируса «Спутник V». По данным Университета Джонса Хопкинса, в Армении зарегистрировано 217 000 случаев заражения коронавирусом и около 4149 смертей от него.
Российская вакцина «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. По данным журнала The Lancet, ее эффективность составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет – 91,8%. При этом препарат на 100% защищает от тяжелого течения заболевания. Вакцина зарегистрирована более чем в 60 странах с общей численностью населения выше 1,5 млрд человек.