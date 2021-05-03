В Волгограде простились с погибшими в ДТП на Ставрополье
В Волгограде простились с погибшими в ДТП на Ставрополье пятью воспитанницами спортивной детской школы олимпийского резерва, сообщает ТАСС со ссылкой на комитет по физической культуре и спорту администрации города.
«Церемония прошла в большом зале прощаний, расположенном по улице Землячки», — передает агентство. Среди пришедших проститься с погибшими — спортсмены, тренеры, одноклассники и их родители.
В Волгоградской области 3 мая объявлен днем траура по погибшим. Они будут похоронены на Моторном, Ворошиловском, Алюминиевском и Краснооктябрьском кладбищах.
Ленинский районный суд Ставрополя арестовал на два месяца водителя легкового автомобиля, из-за действий которого, как считает следствие, могло произойти ДТП. Трагедия произошла 30 апреля на трассе Астрахань — Ставрополь. Как отмечал глава Ставрополья Владимир Владимиров, микроавтобус, в котором находилась детская баскетбольная команда из Волгограда, столкнулся с грузовиком. По данным МВД, всего в машине находились 14 детей.