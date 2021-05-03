Власти Москвы не планируют вводить ограничения на въезд в город из-за коронавируса
Мэрия Москвы пока не рассматривает возможность ограничить въезд в город из-за коронавируса, заявил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире «Эха Москвы».
«Пока такой вопрос не рассматривается», — ответил он на соответствующий вопрос одного из слушателей.
Немерюк также добавил, что в ближайшее время отмена масочного режима в столице маловероятна.
20 апреля об ухудшении ситуации с распространением коронавируса в Москве заявил столичный мэр Сергей Собянин. Позднее, 25 апреля, он объявил о запуске программы стимулирования вакцинации от коронавируса пожилых людей.
23 апреля вице-премьер Татьяна Голикова рассказала о росте заболеваемости коронавирусом в семи российских регионах. В то же время в 16 субъектах она снижается, а ситуация в 52 регионах находится в стадии стабилизации. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, эпидемиологическая обстановка в стране остается «достаточно стабильной».