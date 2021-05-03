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Власти Москвы не планируют вводить ограничения на въезд в город из-за коронавируса

Ведомости

Мэрия Москвы пока не рассматривает возможность ограничить въезд в город из-за коронавируса, заявил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире «Эха Москвы».

«Пока такой вопрос не рассматривается», — ответил он на соответствующий вопрос одного из слушателей.

Немерюк также добавил, что в ближайшее время отмена масочного режима в столице маловероятна.

20 апреля об ухудшении ситуации с распространением коронавируса в Москве заявил столичный мэр Сергей Собянин. Позднее, 25 апреля, он объявил о запуске программы стимулирования вакцинации от коронавируса пожилых людей.

23 апреля вице-премьер Татьяна Голикова рассказала о росте заболеваемости коронавирусом в семи российских регионах. В то же время в 16 субъектах она снижается, а ситуация в 52 регионах находится в стадии стабилизации. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, эпидемиологическая обстановка в стране остается «достаточно стабильной».

Ранее по теме: В Москве с 27 апреля стартует программа стимулирования вакцинации пожилых граждан

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных