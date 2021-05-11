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В Израиле зафиксировали запуск 200 ракет из сектора Газа за ночь

Ведомости

Около 200 ракет было выпущено из сектора Газа в сторону Израиля за ночь с понедельника на вторник, сообщило издание The Times of Israel со ссылкой на силы обороны Израиля.

Военные сообщили, что десятки ракет были перехвачены системой противоракетной обороны «Железный купол». По словам силовиков, они нанесли ответные удары примерно по 130 целям в секторе Газа, в том числе по дому командира «Хамаса», штаб-квартире разведки «Хамаса» и местам производства и хранения ракет. Армия обороны Израиля заявила, что были убиты по крайней мере 15 членов «Хамаса», которые запускали ракеты в сторону Израиля.

Обстрелы происходят на фоне столкновения израильских полицейских с палестинцами. 7 мая, по решению израильского суда, в квартале Шейх Джаррах и возле Храмовой горы началось выселение нескольких арабских семей.

Это привело к протестам в районе. 10 мая Израиль нанес удар в ответ на очередной пуск ракет из сектора Газа. После этого минздрав палестинского анклава объявил о гибели в секторе Газа 21 человека, еще 75 человек пострадали.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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