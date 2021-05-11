В Израиле зафиксировали запуск 200 ракет из сектора Газа за ночь
Около 200 ракет было выпущено из сектора Газа в сторону Израиля за ночь с понедельника на вторник, сообщило издание The Times of Israel со ссылкой на силы обороны Израиля.
Военные сообщили, что десятки ракет были перехвачены системой противоракетной обороны «Железный купол». По словам силовиков, они нанесли ответные удары примерно по 130 целям в секторе Газа, в том числе по дому командира «Хамаса», штаб-квартире разведки «Хамаса» и местам производства и хранения ракет. Армия обороны Израиля заявила, что были убиты по крайней мере 15 членов «Хамаса», которые запускали ракеты в сторону Израиля.
Обстрелы происходят на фоне столкновения израильских полицейских с палестинцами. 7 мая, по решению израильского суда, в квартале Шейх Джаррах и возле Храмовой горы началось выселение нескольких арабских семей.