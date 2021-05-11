В Израиле зафиксировали запуск 200 ракет из сектора Газа за ночь

Военные сообщили, что десятки ракет были перехвачены системой противоракетной обороны «Железный купол». По словам силовиков, они нанесли ответные удары примерно по 130 целям в секторе Газа, в том числе по дому командира «Хамаса», штаб-квартире разведки «Хамаса» и местам производства и хранения ракет. Армия обороны Израиля заявила, что были убиты по крайней мере 15 членов «Хамаса», которые запускали ракеты в сторону Израиля.