Москалькова предложила повысить возраст получения права на владение оружием
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила повысить с 18 лет до 21 года возраст получения гражданами права на владение оружием, передает ТАСС.
«Считаю нужным повысить возраст для желающих владеть оружием до 21 года, кроме тех, кто отслужил в Вооруженных силах», – сказала Москалькова. Кроме того, необходимо усилить контроль над оборотом гражданского оружия и возложить охрану несовершеннолетних в общеобразовательных учреждениях на сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии, отметила она.
Сегодня утром стало известно о стрельбе в школе №175 Казани. По предварительным данным, нападавший ворвался в здание школы и открыл стрельбу. Во время нападения подростки выпрыгивали из окон, в результате чего также получили ранения. Президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что в результате произошедшего погибли девять человек, среди которых семь детей. 19-летний террорист арестован, другие пособники пока не определены.
По факту нападения следственное управление СК России по Татарстану возбудило уголовное дело. Занятия вторых смен в школах отменены, 12 мая объявлено в республике днем траура. Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших и поручил главе Росгвардии Виктору Золотову срочно проработать новое положение о видах оружия, разрешенных к гражданскому обороту.