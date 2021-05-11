Москалькова предложила повысить возраст получения права на владение оружием

Сегодня утром стало известно о стрельбе в школе №175 Казани. По предварительным данным, нападавший ворвался в здание школы и открыл стрельбу. Во время нападения подростки выпрыгивали из окон, в результате чего также получили ранения. Президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что в результате произошедшего погибли девять человек, среди которых семь детей. 19-летний террорист арестован, другие пособники пока не определены.