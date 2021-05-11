«Медуза» обжаловала в суде включение в список СМИ-иноагентов
Издание «Медуза» подало иск в Замоскворецкий суд Москвы об обжаловании решения Минюста о признании издания СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Об этом говорится на сайте издания.
«Основное в иске — неправомерное вмешательства в право на свободу слова, отсутствие какой-либо связи между финансированием и создаваемым контентом (редакция в своей политике независима от спонсоров)», — рассказал «Медузе» адвокат Сергей Бадамшин.
Сам иск пока не отражен в картотеке судебных дел.
Минюст внес «Медузу» в список иноагентов 23 апреля. В реестр внесена компания SIA «Medusa Project», зарегистрированная в Латвии, где находится и основной офис издания.
Теперь все материалы издания должны выпускаться с пометкой о данном статусе. В противном случае ему грозит штраф. Кроме того, подобные СМИ обязаны зарегистрировать юрлицо в России и предоставлять финансовую отчетность.
В заявлении редакции говорилось, что «Медуза» после внесения в реестр уже сокращает расходы. Она закрывает офисы в Риге и Москве и сокращает зарплаты на 30–50%. В «Медузе» сейчас работает более 60 человек. Главный редактор издания Иван Колпаков сообщил ранее, что решение о сокращении зарплат вступит в силу с мая и коснется почти всех сотрудников, кроме многодетных.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможное закрытие издания «Медуза» после признания иноагентом, заявил, что «современный рынок информации построен так, что исчезновение любого СМИ не будет сильно ощущаться».