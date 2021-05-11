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«Медуза» обжаловала в суде включение в список СМИ-иноагентов

Ведомости

Издание «Медуза» подало иск в Замоскворецкий суд Москвы об обжаловании решения Минюста о признании издания СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Об этом говорится на сайте издания. 

«Основное в иске — неправомерное вмешательства в право на свободу слова, отсутствие какой-либо связи между финансированием и создаваемым контентом (редакция в своей политике независима от спонсоров)», — рассказал «Медузе» адвокат Сергей Бадамшин. 

Сам иск пока не отражен в картотеке судебных дел. 

Минюст внес «Медузу» в список иноагентов 23 апреля. В реестр внесена компания SIA «Medusa Project», зарегистрированная в Латвии, где находится и основной офис издания. 

Теперь все материалы издания должны выпускаться с пометкой о данном статусе. В противном случае ему грозит штраф. Кроме того, подобные СМИ обязаны зарегистрировать юрлицо в России и предоставлять финансовую отчетность.

В заявлении редакции говорилось, что «Медуза» после внесения в реестр уже сокращает расходы. Она закрывает офисы в Риге и Москве и сокращает зарплаты на 30–50%. В «Медузе» сейчас работает более 60 человек. Главный редактор издания Иван Колпаков сообщил ранее, что решение о сокращении зарплат вступит в силу с мая и коснется почти всех сотрудников, кроме многодетных.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможное закрытие издания «Медуза» после признания иноагентом, заявил, что «современный рынок информации построен так, что исчезновение любого СМИ не будет сильно ощущаться». 

Ранее по теме: Песков назвал малозаметным возможное закрытие «Медузы»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных