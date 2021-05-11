«Медуза» обжаловала в суде включение в список СМИ-иноагентов

В заявлении редакции говорилось, что «Медуза» после внесения в реестр уже сокращает расходы. Она закрывает офисы в Риге и Москве и сокращает зарплаты на 30–50%. В «Медузе» сейчас работает более 60 человек. Главный редактор издания Иван Колпаков сообщил ранее, что решение о сокращении зарплат вступит в силу с мая и коснется почти всех сотрудников, кроме многодетных.