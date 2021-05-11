Глава Минздрава доложил Путину о помощи пострадавшим после стрельбы в Казани
Президент России Владимир Путин заслушал доклад министра здравоохранения Михаила Мурашко об оказании помощи пострадавшим при стрельбе в казанской школе, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
«Министр здравоохранения Мурашко, находящийся в Казани, доложил президенту Путину о мерах, которые принимаются для оказания помощи пострадавшим, а также психологической помощи родным и близким погибших», — сказал Песков.
11 мая в школе № 175 Казани произошла стрельба. По предварительным данным, нападавший ворвался в здание школы и открыл стрельбу. Президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что в результате произошедшего погибли девять человек, среди которых семь детей. 19-летний нападавший задержан.
По факту нападения Следственное управление СК России по Татарстану возбудило уголовное дело, 12 мая объявлено в республике днем траура.