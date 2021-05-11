Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Недвижимость
Газета
Общество

Госдума обсудит вопрос о запрете анонимности в интернете после стрельбы в Казани

Ведомости

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости обсуждения вопроса о запрете анонимности в интернете после стрельбы, произошедшей 11 мая в казанской школе. 

«Звучат предложения уйти от анонимности в интернете, что позволит, считают сторонники этой идеи, в разы снизить объем контента, пропагандирующего насилие, героизирующего экстремизм. Необходимо обсуждать», — написал Володин в своем Telegram-канале. 

11 мая в школе № 175 Казани произошла стрельба. По предварительным данным, нападавший ворвался в здание школы и открыл стрельбу. Президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что в результате произошедшего погибли девять человек, среди которых семь детей. 19-летний Ильназ Галявиев, который, по предварительным данным, совершил нападение, задержан.

Восемь детей, пострадавших во время стрельбы в школе в Казани, находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, всего на данный момент проходят лечение 18 детей, сообщил ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко. 

По факту нападения Следственное управление СК России по Татарстану возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух и более лиц).

12 мая объявлено в республике днем траура. Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших и поручил главе Росгвардии Виктору Золотову проработать новое положение о видах оружия, разрешенных к гражданскому обороту.

Ранее по теме: Мурашко рассказал о состоянии пострадавших после стрельбы в Казани

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных