Госдума обсудит вопрос о запрете анонимности в интернете после стрельбы в Казани
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости обсуждения вопроса о запрете анонимности в интернете после стрельбы, произошедшей 11 мая в казанской школе.
«Звучат предложения уйти от анонимности в интернете, что позволит, считают сторонники этой идеи, в разы снизить объем контента, пропагандирующего насилие, героизирующего экстремизм. Необходимо обсуждать», — написал Володин в своем Telegram-канале.
11 мая в школе № 175 Казани произошла стрельба. По предварительным данным, нападавший ворвался в здание школы и открыл стрельбу. Президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что в результате произошедшего погибли девять человек, среди которых семь детей. 19-летний Ильназ Галявиев, который, по предварительным данным, совершил нападение, задержан.
Восемь детей, пострадавших во время стрельбы в школе в Казани, находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, всего на данный момент проходят лечение 18 детей, сообщил ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко.
По факту нападения Следственное управление СК России по Татарстану возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух и более лиц).
12 мая объявлено в республике днем траура. Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших и поручил главе Росгвардии Виктору Золотову проработать новое положение о видах оружия, разрешенных к гражданскому обороту.