В Израиле заявили о двух погибших в результате ракетного обстрела

Ранее сегодня палестинский информационный портал Donia Al-Watan сообщил, что боевое крыло контролирующего сектор Газа радикального движения «Хамас», выпустили 130 ракет в сторону Тель-Авива и его окрестностей в ответ на атаки на жилые дома в Газе. Группировка назвала этот удар крупнейшим за все время.