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В Израиле заявили о двух погибших в результате ракетного обстрела

Ведомости

Две женщины погибли в израильском городе Ашкелон в результате ракетного обстрела палестинскими группировками из сектора Газа, сообщило издание Times of Israel.

Медицинский центр в Ашкелоне также заявил, что оказал помощь 95 пострадавшим в результате атаки. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, еще столько же — в среднетяжелом.

Израильская армия сообщила, что с вечера понедельника к полудню вторника по стране было выпущено свыше 630 ракет. 200 из них были перехвачены батареями противоракетной обороны «Железный купол». Еще 150 не достигли своих целей.

Ранее сегодня палестинский информационный портал Donia Al-Watan сообщил, что боевое крыло контролирующего сектор Газа радикального движения «Хамас», выпустили 130 ракет в сторону Тель-Авива и его окрестностей в ответ на атаки на жилые дома в Газе. Группировка назвала этот удар крупнейшим за все время.

Информация о точечных ударах израильской армии по гражданским строениям в секторе Газа поступала сегодня неоднократно, пишет ТАСС. Атака привела к обрушению здания «Бурдж-Ханади», высота которого составляет 14 этажей.

Ранее по теме: Нетаньяху анонсировал усиление ударов по сектору Газа

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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