Нетаньяху анонсировал усиление ударов по сектору Газа
Израиль намерен увеличить силу и частоту ударов по сектору Газа, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху в Twitter по итогам встречи с военными.
«Итог встречи — решение о дальнейшем увеличении как интенсивности атак, так и их частоты», — написал он.
Ранее газета The Times of Israel сообщила, что около 200 ракет было выпущено из сектора Газа в сторону Израиля за ночь с понедельника на вторник.
Обстрелы происходят на фоне столкновений израильских полицейских с палестинцами. 7 мая согласно решению израильского суда в квартале Шейх Джаррах и возле Храмовой горы началось выселение нескольких арабских семей.
Это привело к протестам в районе. 10 мая Израиль нанес удар в ответ на очередной пуск ракет из сектора Газа. После этого минздрав палестинского анклава объявил о гибели в секторе Газа 21 человека, еще 75 человек пострадали.